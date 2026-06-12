Álvaro Pérez | “No debería decirlo, pero Palavea tiene las mejores fiestas de A Coruña”

Álvaro Pérez Sancho, presidente de los vecinos de Palavea, con el cartel de las fiestas| quintana Quintana

Álvaro Pérez Sancho (A Coruña, 1990) es presidente de los vecinos de Palavea desde 2023, aunque en realidad su juventud se la ha pasado al lado del movimiento asociativo. Ahora, en un barrio que reconoce no es la primera opción de los coruñeses para pasear, espera dar mucho que hablar con dos días fiestas y 24 horas de eventos.

Casi una veintena de actos programados, ¿cuánto tiempo les ha llevado diseñar estas fiestas?

Ya habíamos presentado el modelo en febrero, cuando salió la convocatoria, y realmente no ha habido muchas modificaciones. Es una estructura que manteníamos del año pasado y cogimos unas bandas de aquí, grupos de arraigo de allá... Ya tenemos los contactos hechos y es algo mecánico. Tenemos cierto conocimiento de cómo se hace esto. Está bien no tener que esperar hasta el último momento.

Además, serán aproximadamente 24 horas de eventos, ¿aguantará la directiva?

Nos vamos turnando, no estaremos en todos. Hubo años en los que sí estuvimos presentes en todo. Al final, le damos mucha continuidad a las fiestas. Hay diferentes públicos, estilos de música... Tenemos un poco de todo.

¿De qué evento es del que están más orgullosos?

Es el 50 aniversario de la asociación vecinal y vamos a incluir una exposición fotográfica. Sin embargo, los actos comenzarán a partir de ahora. A lo mejor las fiestas son el inicio de todo. En realidad, estamos contentos con toda la programación. Todos, de alguna manera, tenemos algo que nos gusta.

¿Puede decirse que son las mejores fiestas de barrio posibles?

No debería decirlo, pero para nosotros son las mejores fiestas de barrio de A Coruña. Es algo que compartimos todas las asociaciones y exprimimos bien la subvención. Es importante que un barrio tenga fiestas diversas. Hay que tener en cuenta que tenemos la oportunidad de tener algo en abierto, como es el caso de Camino Karachi o Gita, que tiene su repercusión a nivel nacional con La Excepción.

Hablando de eso, ¿cómo valoran o cómo se han manejado con el modelo de financiación?

La colaboración que tenemos es puntual de alguna entidad comercial del barrio, pero el 99 por ciento es a través de la subvención del Ayuntamiento. Es con lo que se costean íntegramente las fiestas. Todo está exprimido al máximo y da de sí para un cartel bastante completo. El modelo siempre hemos defendido que es el que tenía que asentarse. No podíamos cerrar los eventos con poca antelación, y sin saber qué cantidades iba a haber.

Son ustedes un barrio que no da que hablar demasiado, ¿puede decirse que están bien?

Es un barrio en el que se están consiguiendo cosas, se comunica cuando hay problemas y se van solucionando. Optamos por la parte de comunicar y mantener diálogo para desbloquear ciertos asuntos. No llevamos desde ayer a nivel directiva y sabemos cómo solucionar las cosas que vayan surgiendo.

¿Cuáles son sus mayores urgencias?

Urgencias como tal no tenemos. El proyecto básico es desarrollar las opciones del plan de barrios, como al biblioteca o la zona deportiva. No quiere decir que vayan a salir mañana, porque hay unos plazos. Los grandes temas a desarrollar tienen que ver con equipamiento e infraestructuras.

¿Qué mensaje mandaría al resto de barrios para que se acerquen a Palavea?

Que vean el cartel, que es fantástico, y que aprovechen para ver la diversidad y pluralidad de actividades. Que vean el barrio y aprovechen, porque a veces somos un poco desconocidos.