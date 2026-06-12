A Coruña sube como el mercurio y ya alcanza los 25,9 grados al mediodía

El arenal del Orzán a primera hora de la mañana Víctor Seoane

A Coruña parece empeñada en superarse a sí misma. Al éxtasis de éxitos deportivos del último mes, al que debe sumarse el Liceo en breve, se le suma un tiempo para muchos idílico, para otros sofocante, y para la mayoría una bendición en forma de día de playa. Sin embargo, el pequeño reto del viernes es superar los 30 grados de temperatura, una radiante anomalía que podría tener continuidad el sábado.

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De momento, el termómetro sube alegremente y, según los datos de Aemet, a las 12.00 horas el registro era ya de 25,9 grados. La medición es de su estación en el parque del Observatorio. Se llegue finalmente a los 30 grados o no, lo cierto es que los coruñeses empiezan a plantar toalla en los arenales. Mucho antes de lo habitual en estas fechas, y sin contar a los bañistas de todos los días.

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A primera hora de la mañana, eran las gaviotas y las algas las que dejaban una imagen portuaria en unos arenales que aguardaban la 'invasión' de fin de semana. Se llegue a los 30 grados o no. El olor a crema solar, de hecho, se hizo intenso desde temprano. Y es que en el ADN coruñés también está el cuidado de uno mismo. Y de su piel.