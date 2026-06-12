Una imagen de la celebración del Día Internacional del Yoga en 2025 Archivo El Ideal Gallego

Este domingo 14 de junio, en la explanada de Las Esclavas, a las 10.30 horas, A Coruña celebrará el Día Internacional del Yoga, que se conmemora cada año el 21 de junio desde su proclamación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2014, por iniciativa del Honorable Primer Ministro de la India, S.E. Sr. Narendra Modi.

El primer Día Internacional del Yoga se celebró en 2015. Cada año, esta jornada se conmemora bajo un tema específico. Este año se celebra la décimo segunda edición bajo el lema “Yoga para un envejecimiento saludable”, que pone de relieve el papel del yoga en la promoción de la salud física y el bienestar integral durante el proceso de envejecimiento.

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Con motivo de esta celebración, la Embajada de la India en España está organizando una serie de actividades en España y Andorra. Para ello, cuenta con la colaboración de diversas organizaciones y personas que han brindado un valioso apoyo para la organización de los eventos.

En un ambicioso esfuerzo de divulgación este año, las celebraciones del Día Internacional del Yoga 2026 se llevarán a cabo en todas las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas de España, con el objetivo de acercar el mensaje del yoga a todos los rincones del país. El acto principal tendrá lugar el 21 de junio de 2026 en la Plaza de Oriente de Madrid de 9 a 11, y se celebrará a gran escala con una clase gratuita y multitudinaria de yoga.

Se ruega a los asistentes acudir con sus propias esterillas.