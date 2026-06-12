Hace 50 años | La calle Ángel Rebollo ha comenzado a abrirse

La calle Ángel Rebollo en una imagen de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años el científico y descubridor de la vacuna de la malaria, el colombiano Manuel Elkin Patarroyo ofreció una conferencia en la Barrié sobre su altruista visión de la ciencia, hace 50 años, en 1976, la calle Ángel Rebollo ha comenzado a abrirse al tráfico; en 1956, hace 75 años, los antiguos operarios de “El Ideal Gallego” homenajearon a su fundador, José Toubes Pego y hace 100 años en 1926, era noticia que La Coruña llevaba tres días sin entierros.

Portada 2001 Archivo El Ideal Gallego

Manuel Patarroyo explica en la Barrié su altruista visión de la ciencia

El científico y descubridos de la vacuna de la malaria, el colombiano Manuel Elkin Patarroyo, afirmó en A coruña que las vacunas “son rentabilísimas” para un gobierno, pero no para la industria farmacéutica “porque les corta el negocio”. Patarroyo, que pronunció una conferencia en la Fundación Barrié, explicó además el objetivo que él y su equipo persiguen ahora mismo: “encontrar un método universal que permita descubrir todas las vacunas” para así combatir las 517 enfermedades que asolan el mundo en la actualidad. Patarroyo manifestó además que uno de sus lemas es hacer ciencia competitiva al servicio del hombre.

Portada 1976 Archivo El Ideal Gallego

La calle Ángel Rebollo ha comenzado a abrirse

La calle de Ángel Rebollo, situada en la proximidades de la Torre de Hércules, y paralela a ella unas antiestéticas casas que desde hace mucho están entorpeciendo en el centro de lo que debe ser la calzada.

El abandono en el que ha estado la calle de Ángel Rebollo permite que algún taller ultilice para su servicio parte de la calzada. Es de esperar que se acometa la definitiva demolición y se destruya el gran obstáculo, que impide que la calle se comunique con la carretera de circunvalación. También permitirá la comunicación con muchos puntos importantes de la barriada.

Por otro lado la calle de Hércules, donde el tráfico es intenso y los atropellos frecuentes, no tiene ni un sólo paso de cebra, ni un disco.

Portada 1956 Archivo El Ideal Gallego

Los antiguos operarios de “El Ideal Gallego” agasajaron al fundador

El domingo a mediodía fue agasajado con un almuerzo por los antiguos empleados de El Ideal Gallego, el fundador de este periódico y el párroco de San Pedro de Mezonzo, don José Toubes Pego, a quien, además, le ha sido entregada una artística placa de plata que nuestros compañeros de Talleres le dedican para perpetuar el afecto y la garatitud que sienten por quien para ellos ha sido un patrono paternal. A la comida también asistieron el presidente del Consejo de Administración de nuestro Editorial, don Mario Labarta; el consejero gerente don Francisco Zapico; el gerente don Luis Iglesias, y el redactor jefe señor Fernández Méndez.

Transcurrió el ágape en un ambiente de fiesta y de fraternal camaradería.

Portada 1926 Archivo El Ideal Gallego

Tres días sin un entierro en el Ayuntamiento de La Coruña

Acaba de darse el caso en La Coruña, que seguramente tendrá muy pocos precedentes, de no haberse hecho ningún registro de enterramiento en el Negociado de Cementerios del Ayuntamiento durante los tres últimos días 9, 10 y 11.

Como se vé, es el mayor reclamo que puede hacerse de nuestra ciudad respecto a condiciones higiénicas y al clima que disfrutamos. Y es digno de notar que en los días precedentes, 8 y 9, tampoco se inscribió ningún enterramiento de adultos y sí solo de párvulos.

Contrastan con estos datos otros que frecuentemente leemos de mortandadn en diversas ciudades españolas, llamando especial atención que no se haya acometido ningún entierro.