Trabajadores del metal cortan la entrada a A Coruña en una nueva jornada de protesta

La movilización del sector del metal ha llegado este jueves a la avenida de Alfonso Molina, donde la marcha de trabajadores ha obligado a cortar el tráfico en dirección de entrada a A Coruña.

Miles de manifestantes avanzan por una de las principales vías de acceso a la ciudad en una protesta marcada por el sonido constante de petardos, bocinas y el lanzamiento de bengalas. La marcha se dirige hacia la sede de la Confederación de Empresarios de A Coruña, situada en la segunda fase de Elviña, donde los participantes se concentrarán para hacer visibles sus propuestas.

Según las estimaciones de la organización, cerca de 4.000 personas continúan recorriendo Alfonso Molina, en una de las movilizaciones más multitudinarias registradas durante el conflicto laboral.

El dispositivo de seguridad está integrado por efectivos de la Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, que acompañan a los manifestantes desde el inicio de la marcha en Oleiros. La presencia policial busca garantizar el desarrollo de la protesta y minimizar las afecciones al tráfico y a la movilidad en la zona.

La manifestación se ha disuelto sin ningún incidente tras 20 minutos concentrados frente a la sede de la Confederación de empresarios de Coruña en la plaza de Luis seoane