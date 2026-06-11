Pablo Leira: "Hacemos desde la producción a la paella, es para estar orgullosos"

Pablo Leira Canedo, con el cartel de la Festa dos Porcos en la plaza de la Tolerancia Quintana

Pablo Leira (A Coruña, 1983) es el rey de la fiesta. Sin embargo, es de esos que están antes y al otro lado. Él organiza, programa y concibe (el trabajo de arte queda para Taracido) un cartel, el de Labañou, que es singular entre todas las fiestas de la ciudad. El secretario de la asociación vecinal, una entidad que cumple medio siglo, promete dos días intensos, con la celebración este viernes del festival Aquí tamén se fala, además de la tradicional Festa dos Porcos el sábado. Ambos se celebrarán en la plaza de la Tolerancia, con un sol de justicia y más de 20 horas de programación.

A pesar de ser un barrio que escapa del modelo tradicional, puede decirse que tienen dos días de fiesta con una buena verbena...

Sí, tenemos la suerte de hacer coincidir dos eventos como Aquí tamén se fala y la Festa dos Porcos, que serán unas 15 horas de fiesta. Es bastante. Lo nuestro puede considerarse una verbena, aunque sea sin el modelo de orquestas tradicionales. Queremos una música escuchable para todo el mundo y compartimos en muchos casos hay sonidos como la cumbia que son asimilables. Tenemos también a una especie de Baiuca a la portuguesa y rock.

¿De qué novedad se sienten más orgullosos?

Entre la organización y los voluntarios vamos a ser más de 50 personas trabajando, y creo que sentir que es una fiesta popular con la colaboración de la gente es para estar orgullosos. Desde la producción a la paella lo hacemos todos nosotros.

Sin carga cultural no hay fiestas de Labañou…

Hay otros barrios con otro tipo de fiesta, pero queremos darle otra vuelta, igual que hacen Monte Alto o el Barrio de las Flores. Es una ciudad diversa, con fiestas para todos los gustos. Tenemos desde talleres, circo y juegos tradicionales para los más pequeños a todo tipo de público. Igual los que se pueden quedar más descolgados son los adolescentes. Pero hasta con De Ninghures tienen su espacio.

Hay quien dirá que, hasta en eso, son diferentes...

Tenemos nuestro punto especial.

Después de tres semanas de fiesta en la ciudad, con el Liceo este viernes, han cogido al público en plena forma...

Teníamos miedo, no sé si es la palabra, a ver si coincidía con un play off del Dépor. Ya nos coincidió con el Albacete, que fue un jarro de agua fría y la fiesta se levantó. Algo tan colectivo afecta al ánimo de una fiesta.

¿Cuánto tiempo llevan trabajando en el cartel?

Este año empezamos antes que nunca, más o menos en octubre. Llegamos a la conclusión de que cada vez hay que empezar antes y cada es más complicado contratar. El cartel de las fiestas en sí surge a raíz de un cómic de Taracido y las desaparecidas casas de San Roque de Afuera.

¿Cómo se han manejado con el modelo de financiación?

Este año, de momento, ha salido todo muy bien. Sabíamos con qué contábamos desde hacía tiempo y nos ayuda a contratar con tiempo.

¿Habrá arroz y porco para todos?

Esperemos que sí. Si no llega, habrá que ir a por la paella para 2.000 comensales. Iremos a 550 raciones repartidas, a un precio de 10 euros con bebida incluida.