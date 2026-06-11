Máximo Sozzo | “El encarcelamiento en España bajó desde 2010 más de un 30%”

Máximo Sozzo, este jueves, en el I Congreso Ibérico de Criminología Carlota Blanco

Desde este jueves –y hasta el sábado– la Universidad de A Coruña se viste de gala para acoger a más de 400 académicos de diferentes países del mundo para debatir y analizar la situación de la criminología en España y Portugal, pero también más allá de la Península. El I Congreso Ibérico de Criminología constituye el mayor evento celebrado hasta el momento en este ámbito a nivel nacional y, además, supone la celebración de la primera unión hispano-lusa de la disciplina. Uno de los participantes es Máximo Sozzo (Santa Fe, Argentina, 1972), quien, a pesar de curtirse en el ámbito de la Criminología al otro lado del Atlántico, desde hace más de un año aporta ese conocimiento en la facultad de Derecho de la UDC gracias a una beca Ramón y Cajal.

Es el congreso con mayor calado en España en el ámbito de la criminología.

Hace quince años que se celebra este congreso a nivel estatal, pero este año hemos sido capaces de reunir a los criminólogos portugueses con los criminólogos que trabajan en España. Hay también mucha gente que viene de países de América Latina (Brasil, Chile, Argentina, Colombia...). Es un gran logro, un salto en la dimensión del evento.

Usted juega en casa.

Aunque soy argentino, actualmente soy investigador Ramón y Cajal en la facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña. Está muy bien haber logrado esa participación latinoamericana, en particular para mí. Tenemos como 30 o 40 ponencias que vienen de América Latina, así que estoy contento, obvio.

¿Cuál es su investigación en A Coruña?

Yo estoy trabajando fundamentalmente sobre el problema de los cambios en la penalidad contemporánea, es decir, cómo en las sociedades contemporáneas se está cambiando el uso del castigo legal de las personas que cometen delito. En particular, estoy muy interesado en los contrastes en esos cambios entre jurisdicciones distintas. Especialmente el contraste entre el escenario europeo y el escenario latinoamericano.

“El escenario latinoamericano está caracterizado por un importante incremento en el uso del castigo legal en los últimos años” Máximo Sozzo

¿Cuáles son las principales diferencias?

El escenario latinoamericano está caracterizado por un incremento muy importante en el uso del castigo legal en los últimos años, que se materializa fundamentalmente en el aumento de las tasas de encarcelamiento, mientras que en algunas jurisdicciones europeas hemos podido ver en las últimas décadas un movimiento distinto de estabilización, e incluso de descenso de las tasas de encarcelamiento. Especialmente en eso el caso español es muy interesante porque desde el año 2010 ha experimentado un descenso en la tasa de encarcelamiento del orden del 30-35%. Hoy la tasa de encarcelamiento en España es baja en comparación con casi todos los países de América Latina, muchos de los cuales duplican el volumen de encarcelamiento de España en términos proporcionales en relación con la cantidad de habitantes. En Brasil, hoy superan los 400 presos cada 100.000 habitantes.

Usted participó en la conferencia inaugural sobre la construcción de la criminología en Portugal, España y América Latina. ¿Qué particularidades tiene esta disciplina en cada lugar?

Hay muchísimas particularidades. Lo que se puede ver es que tanto en Portugal como en España la palabra ‘criminología’ ha dado lugar a un proceso de institucionalización en el mundo académico. En España eso se materializa con los grados en Criminología, que empezaron a construirse en el año 2008 en las universidades. En Portugal esto empezó a pasar un poco antes, con el primer grado en la Universidad de Coimbra, en 2006. En líneas generales ha dado lugar a una institucionalización que implica que hoy tengas personas graduadas en algo llamado criminología. Eso en América Latina es mucho más limitado. En Brasil, por ejemplo, no hay ningún grado en Criminología.

¿En qué situación se encuentra la criminología en España?

Yo creo que se encuentra en una situación pujante, digamos. Hay muchos investigadores trabajando desde hace muchas décadas en este campo, grupos de investigación consolidados, que están generando un impacto muy significativo en términos de producción de conocimiento y que buscan al mismo tiempo ser relevantes desde el punto de vista del debate público, que es algo que en todas las sociedades –no solo en la sociedad española– siempre resulta algo relativamente complejo.