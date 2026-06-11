Luz Casal y las Fiestas de María Pita, una relación más que consolidada

Luz Casal y Carlos Negreira, tras el pregón de las Fiestas de María Pita de 2014, cuyo concierto inaugural también dio la artista de Boimorto Quintana

Hace doce años, Luz Casal se abría a los coruñeses desde el balcón de María Pita. Era la encargada de inaugurar las fiestas del mismo nombre, por partida doble: pregón y actuación musical posterior. Desde lo alto del Palacio Municipal, la artista de Boimorto recordaba aquel “vacío” que sentían ella y su familia al pasar buena parte del año fuera de Galicia. “Ese vacío se llenaba en agosto y durante estas fiestas, y es por ello que resultan tan importantes para mí”, aseguraba Luz Casal, que recordaba su fuerte unión con A Coruña, un “amor condensado” por una ciudad a la que ha regresado mil y una veces.

Y esa unión entre el verano coruñés y la artista gallega es como una mezcla infalible que cada poco tiempo hay que repetir. Y es que, en las últimas décadas la fórmula agosto más Luz Casal se ha repetido en multitud de ocasiones. La próxima será este próximo estío, cuando la cantante, que se encuentra presentando su último disco, ‘Me voy a permitir’, actúe de nuevo en la plaza a la que tantas veces se ha dirigido su voz, de nuevo para inaugurar musicalmente los fastos del verano herculino.

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Pero esta relación se retrotrae muchos años en el tiempo. Podemos encontrar un inicio en aquel despliegue que significó el ‘Rock de una noche de verano’ que Miguel Ríos desplegó, como parte del programa de las Fiestas de María Pita, a finales de agosto de 1983 en el estadio municipal de Riazor y que contó con Luz Casal como una de las artistas invitadas. Aquel multitudinario concierto supuso un antes y un después para la ciudad, porque los daños en el campo se tradujeron en un convenio de uso del recinto deportivo que excluía los recitales. Pese a ser una noche veraniega, A Coruña vivió aquella jornada pasada por agua y la imagen de la cantante de Boimorto sobre el escenario quedaría grabada en la memoria de Ríos, que llegaría a decir que aquella velada descubrió a una estrella en ciernes. Y no se equivocaba.

“Ese vacío se llenaba en agosto y durante estas fiestas, y es por ello que resultan tan importantes para mí” Luz Casal

Un lustro más tarde, Luz Casal volvía a ser parte del programa festivo del agosto de A Coruña. En concreto, formaba parte del cartel del Festival Noroeste de 1988, en una edición atípica, ya que se celebró en un escenario poco frecuente, que en la actualidad se ha retomado como parte del ‘Noroeste expandido’: la plaza de María Pita.

Dos años después, en 1990, tomaba dos roles de las Fiestas. Primero, era la elegida para dar el pregón con el que A Coruña da la bienvenida a sus celebraciones. Después, se trasladaba a la playa de Riazor para volver a ser la estrella del Festival Noroeste en lo que, según las estimaciones de la época, sigue siendo uno de los conciertos más multitudinarios que se recuerdan en la urbe herculina.

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Durante la década de los 90, Luz Casal volvía a ser protagonista de las Fiestas de María Pita hasta en dos ocasiones. En agosto de 1992, apenas 15 meses después de su inauguración, la cantante gallega se estrenaba en el Coliseum, como parte de los festejos en honor a la heroína coruñesa. Tan solo tres años después, repetía tanto fechas como recinto, cantando de nuevo en un multiusos al que volvió en varias ocasiones en el futuro, pero en otras épocas del año.

Las actuaciones de Luz Casal siguieron siendo habituales en A Coruña con la entrada del nuevo siglo y del nuevo milenio, pero no fue hasta el año 2011 cuando volvió a formar parte de la programación de María Pita. En el ecuador de las fiestas, un 15 de agosto, se subió al escenario de la plaza para rendirle tributo al bolero norteamericano, con la presentación de ‘La pasión’.

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Ya en 2014 tendría lugar de nuevo el mentado doble rol de pregonera y primer concierto. Once años después, el pasado verano, volvía a cantar en el agosto coruñés, aunque en esa ocasión no como parte de las fiestas, sino como parte del 50 aniversario de Zara, dando un concierto para público reducido en la cúpula del Monte de San Pedro. Este 2026 mantendrá su estrecho vínculo con el verano de A Coruña.