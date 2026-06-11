Los pacientes con lupus tendrán descuentos del 50% en fotoprotectores en las farmacias de A Coruña

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo (3i), junto a la presidenta del COFC, Sara Catrain y otros representantes de la Xunta, el COFC y la asociación AGAL Cedida

Protegerse frente al sol es importante para todo el mundo, pero hay situaciones donde ya no es una recomendación, sino "una necesidad terapéutica". Es el caso de los pacientes con lupus, una enfermedad sistémica autoinmune inflamatoria donde los efectos de la exposición solar pueden tener graves consecuencias. Es por ello que el Colegio de Farmacéuticos de A Coruña (COFC) ha anunciado este jueves una campaña de descuentos que permitirá a los pacientes ahorrar hasta un 50% en sus fotoprotectores.

"La exposición solar en este colectivo especialmente vulnerable puede provocar brotes y agravar los síntomas de esa enfermedad autoinmune crónica", subrayó esta mañana la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, quien presentó esta nueva iniciativa junto a la presidenta del COFC, Sara Catrain.

Cápsulas orales, sticks o la crema de toda la vida: ¿cuál es la mejor protección frente al sol? Más información

Las farmacias de A Coruña se suman así al programa 'Frena el Sol, Frena el Lupus' impulsado por la Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña (Fefac) en colaboración con ISDIN. Los beneficiarios en A Coruña deberán cumplir el requisito de formar parte de la Asociación Gallega de Lupus (AGAL), con sede en A Coruña.

Esta iniciativa, que prevé estar a pleno funcionamiento dentro de dos semanas, permitirá obtener hasta dos unidades de estos productos al mes a mitad de precio, aunque Catrain inicide que no se pretende aplicar el límite de forma rígida. "Salvo que sea un abuso, si se hace un uso responsable no va a haber problema. Normalmente se usa un bote para el cuerpo y otro para la cara, pero hay personas más grandes que otras y a lo mejor necesitan más", puntualiza.

Marga Muñoz, secretaria de la COFC, Sara Catrain, Belén do Campo y Blanca González, vocal de Dermofarmacia, en la presentación en la sede del colegio Cedida

Aunque todavía no se conocen cuáles serán las farmacias adheridas, desde el colegio prevén que sean todas aquellas de la provincia con pacientes con lupus, una patología que se calcula que en Galicia padecen entre 2.000 y 3.000 personas en Galicia.

"Todos los enfermos de lupus podrán estar suficientemente protegidos porque sabemos que los fotoprotectores no son baratos y para personas que los necesitan de manera específica todo el año es una buena ayuda", aplaude Catrain. Usuarios de la asociación AGAL presentes en el encuentro aprovecharon para agradecer tanto al COFC como a la Xunta la puesta en marcha de esta iniciativa.