Las manchas en la piel superan al cáncer como la mayor preocupación de los coruñeses respecto al sol

Una persona toma el sol en la playa del Orzán Javier Alborés

La preocupación estética sobre la piel prima por encima de la preventiva para los coruñeses. Así lo demuestra una encuesta realizada por el Colegio de Farmacéuticos de A Coruña (COFC) que alerta de que el 65% de los boticarios detecta que los pacientes están más preocupados por las manchas en la piel que por un melanoma.

Los resultados de esta encuesta, en la que participaron cerca de 200 farmacéuticos de A Coruña y que fue presentada este jueves, muestran que las quemaduras son la segunda preocupación más frecuente (42,9%), seguida del cáncer de piel (39,9%) y el envejecimiento (27,8%). Pero el primer puesto se lo llevan las manchas en la piel, algo que preocupa especialmente a estos profesionales sanitarios.

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“A veces lo vemos tan lejano que no le damos la importancia que hay que darle”, incidió Marga Muñoz, secretaria de la junta de gobierno del COFC, en la presentación de la campaña ‘Este verano ten dos dedos de frente. O cuatro’, en alusión a la famosa regla para aplicar la cantidad de crema adecuada: dos dedos en la cara, cuello y cada brazo y cuatro en espalda, torso y cada pierna.

Y es que el 96% de los farmacéuticos detectan un mal uso de los fotoprotectores por parte de los ciudadanos, siendo los errores más comunes usar una cantidad menor de la que se precisa, no reaplicarla o no protegerse más allá del verano. “El sol está en todas partes, también en las terrazas, cuando se practica deporte o si se trabaja al aire libre”, hace hincapié Blanca González, vocal de Dermofarmcia del COFC. De hecho, el 60% de los boticarios detectan que los trabajadores al aire libre no utilizan estos productos.

El melanoma, en aumento

En este contexto, los sanitarios han recordado que los tipos de cáncer relacionados con la piel, como el melanoma, van en aumento. Solo en Galicia se diagnostican 350 casos al año, lo que la convierte en la quinta comunidad con mayor incidencia del mismo.

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Con pequeños gestos como usar fotoprotector a diario, esta tendencia se puede revertir. Estos son los consejos de los farmacéuticos a tener en cuenta:

Aplicar fotoprotector media hora antes de la exposición solar . Lo ideal es utilizarlo a diario.

. Lo ideal es utilizarlo a diario. Reaplicar el producto al menos cada dos horas .

. No olvidarse de las zonas sensibles como la cara, cuello, calva, escote, orejas, manos y empeines. Para los labios o el pelo hay productos específicos.

como la cara, cuello, calva, escote, orejas, manos y empeines. Para los labios o el pelo hay productos específicos. La cantidad adecuada de producto para todo el cuerpo es la que cabe en la palma de la mano , unos 30 mililitros.

de producto para todo el cuerpo , unos 30 mililitros. Algunos envases traen un símbolo en forma de tarro abierto que indica el tiempo que puede ser utilizado sin riesgo tras su apertura.

No es recomendable usar fotoprotectores de años anteriores, ya que pueden perder sus propiedades.

Además, los farmacéuticos recuerdan precauciones adicionales que se deberían tomar, como evitar las horas de mayor radiación solar (entre las 12.00 y las 16.00 horas), alternar con ratos de sombra, beber líquidos aunque no se tenga sed para evitar la deshidratación o usar otro tipo de protecciones como sombrero o gafas de sol, algo especialmente importante en el caso de los niños.