Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Las gafas del eclipse llegan a los supermercados Gadis

Belén Cebey
Belén Cebey
11/06/2026 12:03
Gafas eclipse solar de Gadis
Gafas para ver el eclipse solar de Gadis
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La cuenta atrás para el próximo eclipse solar que tendrá lugar el 12 de agosto ya ha comenzado y las principales cadenas de supermercados empiezan a prepararse para la creciente demanda de productos relacionados con este fenómeno astronómico. Gadis ya ha puesto a la venta gafas homologadas para observar el eclipse de forma segura. 

El sol estuvo a la misma altura que el día señalado

Así se verá el eclipse total de sol en A Coruña

Más información

Las gafas se comercializan a 1.50 euros y han empezado a llamar a atención a los clientes en distintos establecimientos de la cadena gallega. Situadas junto a las cajas, buscan facilitr la compra de un producto que será imprescindible para quienes quieran seguir el eclipse sini poner en riesgo su vista.

Gafas eclipse Eroski

Vegalsa-Eroski y Fundación ENKI lanzan gafas solidarias para observar el eclipse solar de agosto

Más información

Los especialistas recuerdan que mirar directamente al Sol sin la protección adecuada puede causar daños oculares irreversibles, por lo que recomiendan utilizar únicamente gafas certificadas o sistemas de observación homologados. 

La llegada de estos artículos a los supermercados refleja el creciente interés que despierta el eclipse entre la población. A medida que se acerca la fecha, se espera que aumente la demanda de este tipo de productos, especialmente entre aficionados a la astronomía y familias que quieran disfrutar del espectáculo con seguridad.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Manifestación en el IES de Carral este jueves

Carral se concentra para denunciar la "falta de planificación" en la implantación de la FP en el instituto
Noelia Díaz
Presentación de la campaña del COFC sobre fotoprotectores

Los pacientes con lupus tendrán descuentos del 50% en fotoprotectores en las farmacias de A Coruña
Lucía Crujeiras
Alberto González Amador, pareja de Ayuso, en una imagen de archivo /EP

El juez autoriza a la UCO a rastrear las cuentas de la pareja de Díaz Ayuso
EFE
El ideal gallego

El Sergas implantará el límite de 30 consultas en las agendas de los médicos de Primaria después del verano
EP