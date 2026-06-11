Las gafas del eclipse llegan a los supermercados Gadis

Gafas para ver el eclipse solar de Gadis Cedida

La cuenta atrás para el próximo eclipse solar que tendrá lugar el 12 de agosto ya ha comenzado y las principales cadenas de supermercados empiezan a prepararse para la creciente demanda de productos relacionados con este fenómeno astronómico. Gadis ya ha puesto a la venta gafas homologadas para observar el eclipse de forma segura.

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Las gafas se comercializan a 1.50 euros y han empezado a llamar a atención a los clientes en distintos establecimientos de la cadena gallega. Situadas junto a las cajas, buscan facilitr la compra de un producto que será imprescindible para quienes quieran seguir el eclipse sini poner en riesgo su vista.

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Los especialistas recuerdan que mirar directamente al Sol sin la protección adecuada puede causar daños oculares irreversibles, por lo que recomiendan utilizar únicamente gafas certificadas o sistemas de observación homologados.

La llegada de estos artículos a los supermercados refleja el creciente interés que despierta el eclipse entre la población. A medida que se acerca la fecha, se espera que aumente la demanda de este tipo de productos, especialmente entre aficionados a la astronomía y familias que quieran disfrutar del espectáculo con seguridad.