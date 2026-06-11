La sardina sigue ganando protagonismo en la lonja de A Coruña

Tan solo este jueves se descargaron 36.5 toneladas de sardina Cedida

La llegada del San Juan va notándose en la lonja de A Coruña donde este jueves se registró un notable incremento de las descargas de sardina. Tras las 28 toneladas desembarcadas ayer por nueve embarcaciones, la jornada de hoy cerró con la entrada de 36,5 toneladas de sardina procedentes de 18 barcos.

Sardinas descargadas en la lonja de A Coruña Cedida

El precio en lonja se situó entre los 1,50 y los 4,70 euros por kilogramo, en función de la calidad y el tamaño de las capturas.

Descarga de sardinas en la lonja Cedida

Con la noche más mágica del año cada vez más cerca, la campaña va cogiendo ritmo y las descargas aumentan en una lonja que ya empieza a sentir el ambiente previo a una de las épocas de mayor consumo de sardina.