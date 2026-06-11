Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La sardina sigue ganando protagonismo en la lonja de A Coruña

​El precio en lonja se situó entre los 1,50 y los 4,70 euros por kilogramo, en función de la calidad y el tamaño de las capturas

Belén Cebey
Belén Cebey
11/06/2026 09:37
Sardinas 87
Tan solo este jueves se descargaron 36.5 toneladas de sardina
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La llegada del San Juan va notándose en la lonja de A Coruña donde este jueves se registró un notable incremento de las descargas de sardina. Tras las 28 toneladas desembarcadas ayer por nueve embarcaciones, la jornada de hoy cerró con la entrada de 36,5 toneladas de sardina procedentes de 18 barcos.

Sardinas
Sardinas descargadas en la lonja de A Coruña
Cedida

El precio en lonja se situó entre los 1,50 y los 4,70 euros por kilogramo, en función de la calidad y el tamaño de las capturas.

Sardinas 2
Descarga de sardinas en la lonja
Cedida

Con la noche más mágica del año cada vez más cerca, la campaña va cogiendo ritmo y las descargas aumentan en una lonja que ya empieza a sentir el ambiente previo a una de las épocas de mayor consumo de sardina.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El papa llega a Barcelona

León XIV deja Barcelona y pone rumbo a Canarias, última etapa de su viaje a España
EFE
Pleno en A Coruña

La aprobación del plan de residuos se estrella en el pleno ante la falta de apoyo del BNG
Abel Peña
Coche de la Guardia Civil delante del ayuntamiento de Oleiros

Fallece un hombre tras caerse de una escalera cuando trabajaba en un invernadero en Oleiros
Redacción
Sardinas 87

La sardina sigue ganando protagonismo en la lonja de A Coruña
Belen Cebey