La inauguración del Mundial se ensayó en el Coliseum de A Coruña

Mientras los ojos de medio mundo se clavan sobre México, Canadá y Estados Unidos, e incluso los menos futboleros miran con curiosidad a las tres ceremonias inaugurales, a los más festivaleros y fiesteros de A Coruña todo eso les sonará poco menos que a visto. Serán como las abuelas cuando salía el león de la Metro: "Esta ya la vi". Bromas aparte, que no está la cosa para jugar a otra cosa que no sea el fútbol por esas latitudes, lo cierto es que los artistas encargados de abrir la Copa del Mundo acaban de pasar por A Coruña. Y también de salir por la puerta grande.

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Vaya por delante que, por primera vez en la historia, no se puede hablar de ceremonia inaugural. Hay que referirse a ceremonias inaugurales. En plural. Eso sí, si nos ceñimos al concepto de fiesta previa al primer partido, en el estadio Azteca de México los cabezas de cartel fueron Alejandro Fernández y Maná. además de Shakira. 'El Potrillo' consiguió congregar a 7.800 fans en el Coliseum de A Coruña el 17 de agosto de 2025, mientras que un año antes, el 27 de junio de 2024, la banda de rock alcanzó los 9.300 asistentes. Algo más lejana queda la gira de 'El Dorado' de la colombiana, a la que acudieron casi 10.000 personas en 2018 y bajo otras restricciones de seguridad. Además, Danny Ocean pasó en el 2023 por el Morriña Fest, en el muelle de Batería.

Maná en el Coliseum 2025 Javier Alborés

No se trata de las únicas estrellas que alumbraron o alumbrarán el Mundial que recientemente se dejaron ver y escuchar en el tercer recinto más importante de España. A Coruña, como capital musical del noroeste de España, también recibió por todo lo alto a Alanis Morissette el 9 de julio de 2025. Este sábado será la cabeza de cartel de la ceremonia canadiense, por encima del crooner Michael Buble. La creadora de 'Ironic' arrasó en el multiusos coruñés con 8.400 entradas vendidas. Por su parte, Santiago se queda solamente con Katy Perry y J Balvin (Son do Camiño), además de Danny Ocean, los tres vinculados a O Son do Camiño o el Gozo Fest.

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Entre 2019 y 2025, el Coliseum de A Coruña ha consolidado su papel como referente a nivel nacional, además de haber doblado las cifras de asistentes, que el pasado año alcanzaron los 360.000. Fueron en total 55 eventos, algunos de los cuales han servido, en cierta medida, para que los grandes nombres del Mundial 2026 afinasen sus gargantas.