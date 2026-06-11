La Fiscalía eleva su petición a 20 años de prisión por asesinato a dos acusados por la muerte de Yoel Quispe

La fiscal Olga Serrano durante una de las sesiones del juicio El Ideal Gallego

La novena sesión del juicio por la muerte de Yoel Quispe acogió este jueves en la Audiencia Provincial de A Coruña la declaración de los tres acusados. La brevedad de las mismas, de poco más de una hora y media, llevó a adelantar el proceso de modificación de las conclusiones provisionales de las partes. Con la parte probatoria ya concluida, la fiscal, Olga Serrano, anunció que modifica la calificación de homicidio para José Luis Franco por asesinato, por lo que pide una condena de 20 años de prisión como autor de la muerte de Quispe.

El Ministerio Público, además, ve alevosía en el ataque, ya que lo considera “sorpresivo” y sin posibilidad de defensa de la víctima. Para Yared Gestal también cambia su calificación provisional. De solicitar el sobreseimiento, a asesinato, también con una petición de 20 años de cárcel. Si este no le hubiese facilitado, presuntamente, la navaja, “Yoel no habría muerto”, afirmó. Para ambos reclama, también, cinco años de libertad vigilada tras su paso por prisión.

Para el tercer acusado, Aarón Lobillo, no cambia su situación, a excepción de la acusación particular ejercida por el padre de la víctima, quien retira su petición de condena de tres años como encubridor.

En la sala, mezcla de emociones. La emoción de la madre de Quispe inundó a los allegados de la víctima. Esta siempre ha reclamado que la muerte de su hijo fue un asesinato. El entorno de Franco y Gestal, por su parte, escucharon a la fiscal entre lamentos por su decisión.