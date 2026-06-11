El portavoz del PSOE, José Manuel Lage, habla con la portavoz del BNG, Avia Veira, momentos antes del comienzo del pleno German Barreiros

El Gobierno de Inés Rey no ha conseguido aprobar de forma definitiva el plan municipal de gestión y prevención de residuos del Ayuntamiento de A Coruña para el periodo 2025-2030. Ya se había aprobado inicialmente con el apoyo del Bloque pero, desde el último pleno, como señaló el concejal Francisco Jorquera, "pasaron cousas". El resultado es que el PP (12 votos) votó en contra y el BNG se abstuvo. Con solo 11 votos del PSOE, no se pudo aprobar.

Como señaló la concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira, el texto apenas había cambiado desde la última vez que se había llevado a pleno. "Es un plan ambicioso pero realista". El documento es básicamente una hoja de ruta, que establece objetivos y plazos, una declaración de intenciones que hay que desarrollar. No se incluyen actuaciones concretas sobre el territorio, ni se habla de zonificación. Eso sí, se estima parcialmente alguna de las alegaciones elevadas por grupos ecologistas y se incluirá el contenido del Plan estatal 25-25.

En cuanto a las "cousas que pasaron" Jorquera recuerda que el Gobierno de Inés Rey no ha dialogado con el BNG, que exige saber cómo se van a regularizar las cuentas, que la liquidación de 2025 arroja un déficit de casi doce millones de euros. "Non en poucas ocasions temos advertido a gobernar como si tiveran maioría absoluta. se queren asegurar a gobernabilidade, teñen que negociar coa oposición", les recordó.

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Más ácida fue la intervención del PP José Ramón Amado: "Por fin podemos respirar tranquilos pero mejor que no lo hagan si pasan cerca de un contenedor en agosto. El plan es una proeza ingeniería burocrática: aprobar en 2026 plan que empieza en 2025. Mientras tanto, hay bolsas de basura fuera de contenedores, colgando en árboles y colchones con más solera que el castillo de San Antón".

La concejala de Medio Ambiente recordó que se está trabajando en un sistema de recogida de la ciudad, en cuál será la mejor gestión de los desperdicios. "Hay algo en lo que todos podemos estar de acuerdo. Hay que pedir a la sociedad responsabilidad cuando no utilizan de manera correcta los contenedores", afirmó.

También señaló que se están llevando a cabo campañas de concienciación. Sobre la recogida del aceite y de textil, que realizan respectivamente Mulleres Colleiteiras (convenio) y Padre Rubinos (concesión demanial) Neira se mostró firme en que tendrá que licitarse un contrato por imperativo legal. No existe la posibilidad de que no se haga así. Pero se hará con un enfoque social".