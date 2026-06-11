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A Coruña

Kase.O presentará su nuevo disco en el Coliseum de A Coruña en 2027

Es el tercer concierto confirmado para el próximo año en el multiusos

Óscar Ulla
Óscar Ulla
11/06/2026 18:30
Kase.O, durante un concierto
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Abel Alonso (EFE)
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Una imagen y 16 títulos. Así oficializó esta semana el rapero aragonés Kase.O el que será su nuevo disco, 'Camisa de fuerza', que verá la luz el próximo día 19. Se trata de su primer disco desde que hace 10 años publicara 'El círculo'.

Serán 16 cortes entre los que se cuelan colaboraciones como 'Borregos', con Evaristo, de La Polla Records; o 'Top-3', con los raperos Nach y Zatu Rey. En uno de los temas, 'Consejo de sabios', incluso reúne de nuevo a Violadores del Verso, la formación que integró con Lírico, Sho-Hai y R de Rumba, con la que asaltaron la escena entre finales de los 90 y principios de los 2000.

Con el nuevo disco debajo del brazo, Javier Ibarra, nombre real de Kase.O, se lanzará a la carretera con una nueva gira, que contará con parada en Galicia. 

Tras alguna visita frustrada en los últimos años a la ciudad, el rapero actuará en A Coruña el próximo año. El 16 de enero de 2027, Kase.O traerá su nuevo disco a la ciudad para presentarlo sobre las tablas del Coliseum de A Coruña.

Pese a estar todavía a mediados de año, el del rapero aragonés es ya el tercer concierto confirmado en el multiusos herculino para el próximo 2027. Se suma así a Sergio Dalma (que dispondrá en el Coliseum su 'Retorno a Via Dalma' el 23 de enero de 2027) y a Cano (que tras tener que cancelar su anterior visita al multiusos, se subirá a su escenario el 29 de mayo de 2027 con su 'Anais tour').

Canomusic

Cano dará el 29 de mayo en el Coliseum el concierto que tuvo que cancelar el año pasado

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