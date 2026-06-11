Hace 25 años | Los Cantones, peatonalizados por un día

Actividades en los Cantones en el día sin coches de junio de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, la celebración del día sin coches permitía a los coruñeses disfrutar por completo de Los Cantones, mientras algunos atascos se formaban en Alférez Provisional. En 1976, hace 50 años, la ciudad disfrutaba de la llegada del circo dirigido por el popular domador Ángel Cristo, que presentaba un espectáculo con fieras y también pista de hielo. Por último, hace 100 años, en 1926, fallecía en Cambre un niño de 23 meses ahogado en el río Mero.

Un día sin coches para poder pasear y disfrutar de Los Cantones

Tres opciones de ocio tuvieron los coruñeses en la jornada dominical. Playa, parque de Bens y un paseo por Los Cantones disfrutando de todos los semáforos en verde. Esta última fue la preferida para miles de paseantes, que decidieron aprovechar el día en medio de representaciones musicales y juegos en la calle. Todo ello aderezado con una exhibición de Protección Civil y mucha información sobre el reciclaje y la evolución del tratamiento de los residuos. Todo a golpe de paseo, un recorrido que ya se ha convertido en una alternativa para este verano. A otros el día sin coche les cogió por sorpresa y tuvieron que desviar el sentido de sus automóviles hacia otras direcciones. Esto provocó que se registrasen importantes retenciones en la avenida de Alférez Provisional.

Por otro lado, en Culleredo se llevó a cabo el maratón de pintura Pintor Argüelles, en el que participaron 200 personas que se citaron en las inmediaciones del museo dos Muiños y el paseo de Tierno Galván. Varios pintores profesionales acompañaron, fuera de concurso, a los aficionados. El propio Julio Fernández-Argüelles fue uno de ellos.

Portada del 11 de junio de 2001

Llega a la ciudad el popular y espectacular circo de Ángel Cristo

El circo, el espectáculo de niños y grandes, ha llegado a La Coruña. Esta vez se trata de un circo original, con dos pistas y dieciocho números distintos muy bien presentados, y dentro de lo mucho que en el circo se ha hecho, con originalidad. El director del Circo Ruso, Ángel Cristo, es, además, un gran domador de leones que ha logrado montar el clásico espectáculo de las fieras con un brío y un dominio admirables. Se diría que los leones están plenamente identificados y hasta encariñados con su domador. Muy espectacular, también, el circo sobre pista de hielo, con sus dos bailarines humoristas, su pareja de baile y su grupo de bailarinas sobre patines, que sin ser excepcionales cumplen bastante bien su labor. Esta mezcla de lo que el circo clásico ha sido siempre con el espectáculo sobre hielo consigue algo muy importante: un espectáculo variado aún de lo que siempre ha sido el circo. El “más difícil todavía” se ha buscado con ahínco por ese vital y fantástico domador que es Ángel Cristo y la emoción conseguida por los acostumbrados ejercicios en el trapecio tiene su momento de distensión con las evoluciones sobre el hielo.

Portada del 11 de junio de 1976

Muere un niño de 23 meses ahogado en el río Mero a su paso por Cambre

El juez municipal de Cambre comunicó al de instrucción del distrito de la Audiencia que el alcalde de barrio de Cecebre le había notificado que en la parroquia de Brives había perecido ahogado un niño. Personados el juez de Cambre y el médico de dicha villa señor Mengotti en la mencionada parroquia, en casa de Manuela Seoane, comprobaron que un nieto de esta de 23 meses se había ahogado en el río Mero.

Por otra parte, se dirigió el alcalde a la Compañía de Tranvías expresándole que en breve plazo se procedería a la pavimentación de la calle de San Andrés, Marina y otras por donde circula el tranvía a fin de que, en el caso de que la misma proyecte la colocación de nuevos rieles o reparaciones que afecten al pavimento de las aludidas vías, lo verifique con urgencia, antes de que se realicen tales obras.

Además, la Empresa de la Plaza de Toros hace público que no habiéndose podido celebrar la “Charlotada” anunciada para el día 6, ruega a todas aquellas personas que hayan adquirido entradas para dicho festival, pasen a canjearlas por su importe.