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A Coruña

Estudios Abertos expande su propuesta con una exposición en Palexco

Redacción
11/06/2026 19:26
Los participantes en Estudios Abertos, con INés Rey y Gonzalo Castro en el centro
Los participantes en Estudios Abertos, con INés Rey y Gonzalo Castro en el centro
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El pasado fin de semana se celebró una nueva edición de Estudios Abertos, la iniciativa por la que los artistas de la ciudad abren las puertas de sus talleres a la ciudadanía. Más de medio centenar de espacios abrieron, por primera vez, dos días, en lugar de uno solo como era habitual. Ahora, la propuesta da el salto a una exposición, que este jueves se inauguró en Palexco, ofreciendo una visión conjunta, y representativa, del trabajo de los 60 artistas que se dieron cita el pasado fin de semana en los 56 estudios que participaron de la cita.

“Desde o Goberno municipal queremos seguir acompañando os procesos de creación dos coruñeses. Queremos que os artistas poidan ter espazos para producir, para mostrar, para encontrarse e para dialogar coa sociedade”, explicó la alcaldesa, Inés Rey, que participó junto al concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, de la apertura de esta muestra colectiva.

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Los más de medio centenar de talleres que participaron en la jornada de puertas abiertas representan múltiples formas de creación, como la pintura, la fotografía, la escultura o la cerámica, entre otras. “Coas xornadas desta pasada fin de semana, Estudios Abertos abre unha nova etapa. Máis conectada coa cidade e descentralizada ao longo dela e tamén máis acorde coa madurez dun proxecto que leva anos demostrando a forza do tecido artístico coruñés”, añadió Rey.

El proyecto busca dar mayor visibilidad al tejido artístico herculino, facilitando por el camino el encuentro entre vecinos y artistas. Ahora se completa todavía más la propuesta dando acceso a las obras a la ciudadanía, para comprender desde Palexco sus procesos creativos.

Galería

Así fue la jornada de Estudios Abertos de este sábado

Medio centenar de talleres de artistas herculinos abren sus puertas en la jornada de Estudios Abertos, que en esta ocasión se realiza durante dos díasVer más imágenes
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