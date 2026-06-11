Estas son las fiestas del fin de semana en A Coruña y su área

Festa dos Porcos en Labañou El Ideal Gallego

Avanza el mes de junio y se multiplican los festejos en A Coruña y su área metropolitana. Estas son algunas de las fiestas más destacadas de este fin de semana en la comarca.

Fiestas de San Antonio y Santa Cristina de Palavea en A Coruña

Un año más los vecinos del barrio coruñés de Palavea festejarán la fiesta en honor a San Antonio y Santa Cristina.

Los festejos arrancarán oficialmente el sábado 13 a las 13:00 horas con la primera gran cita musical de las fiestas: la tradicional sesión vermú, que en esta ocasión estará amenizada por el ritmo y la energía del grupo Los Kibbis. Tras el descanso del almuerzo, la actividad se reactivará a las 16:00 horas con la actuación del Grupo de Musicoterapia de Palavea, una iniciativa que pone en valor la participación activa y el talento de los propios residentes del barrio.

A las 17:00 horas la programación se diversificará con dos propuestas simultáneas. Sobre el escenario principal comenzará el espectáculo en directo de Mr. Kamándula, aportando dinamismo a la tarde. Al mismo tiempo, en el Centro Cívico Municipal de Palavea, se llevará a cabo un acto cultural de gran relevancia para la memoria histórica local: la presentación del Libro de fotografía sobre Palavea, una cuidada obra del autor José Carlos Alonso que repasa la identidad visual del barrio. La jornada continuará a las 18:00 horas con una atractiva oferta participativa. En la Plaza del Centro Cívico se desarrollará una actividad de Iniciación a la esgrima coordinada por la escuela "100 Tolos", perfecta para el disfrute de los más jóvenes y curiosos, mientras que de forma paralela los asistentes podrán deleitarse con el concierto de la reconocida Agrupación Musical Emilia Pardo Bazán.

Fiestas de San Antonio y Santa Cristina en Palavea Cedida

Al caer la noche, la música tomará un carácter más festivo y multitudinario. A las 20:00 horas subirá al escenario una potente combinación de artistas para ofrecer un concierto conjunto único: Camino Karachi + Gitano Antón + Maxi Jeremies. El testigo musical lo recogerá el grupo Los Platinos a las 21:30 horas, encargados de mantener el ambiente en la víspera del día grande. Finalmente, a las 24:00 horas, la primera jornada cerrará por todo lo alto con una gran sesión de verbena a cargo de DJ Takesound.

El domingo 14, día principal de las fiestas patronales, comenzará temprano con el sonido de la tradición. A las 10:00 horas, la A.C. Folclórica Folerpas recorrerá las calles del barrio ofreciendo la clásica Alborada, despertando a los vecinos con los ritmos y melodías del folclore tradicional gallego. A las 12:00 horas llegará el momento de los actos solemnes y religiosos con la celebración de la Misa en la capilla de San Eduardo, seguida inmediatamente por la emotiva procesión en honor a los santos patrones, Santo Antonio y Santa Cristina, un acto que año tras año congrega a una gran devoción vecinal. Al término de los actos religiosos, a las 14:00 horas, el mediodía se volverá a llenar de ambiente con la segunda Sesión Vermú de las fiestas, esta vez de la mano de Yeisimusic.

La tarde del domingo estará pensada para el disfrute familiar. A partir de las 17:00 horas, se abrirá un área infantil de juegos variados para asegurar la diversión de los más pequeños en un entorno seguro. Poco después, a las 18:00 horas, la música popular regresará al recinto festivo con el recital de A Trova Coruñesa.

El tramo final de las fiestas de 2026 iniciará su cuenta atrás a las 20:00 horas con el concierto del Grupo 13B. Uno de los momentos más arraigados de la noche se vivirá a las 21:00 horas con la preparación de la tradicional Queimada, donde los asistentes podrán compartir este místico ritual gallego y degustar el clásico licor. Tras el conjuro, a las 21:30 horas, el grupo Karamba subirá las revoluciones de la noche con un gran concierto que servirá de antesala al fin de fiesta. El broche de oro definitivo a este intenso fin de semana lo pondrá DJ Marcos Magán, cuya sesión a partir de las 24:00 horas despedirá oficialmente las Fiestas Patronales de Palavea 2026.

Festa dos Porcos en A Coruña

El sábado 13 de junio la Plaza de la Tolerancia, en A Coruña, acogerá la celebración de la Festa dos Porcos. Este año, el festejo adquiere una relevancia histórica y un matiz muy especial para la comunidad local, ya que se conmemora el 50º Aniversario de la Asociación Vecinal.

En el plano puramente gastronómico, el indiscutible protagonista de la jornada popular será el arroz con porco, todos los asistentes podrán degustar este exquisito plato.

Festa dos Porcos en A Coruña Cedida

Durante la mañana tendrá lugar el pregón de la fiesta y la jornada estará amenizada con las actuaciones de Omiri, A Banda de Balbina, Los Jinetes del Trópico, Adhara & Ritman y La Yaya DJ.

La fiesta servirá también como un escaparate para el talento local y asociativo. Se contará con las actuaciones especiales de los Combos de Música Moderna del CMUS Profesional de A Coruña y del grupo de Pandereteiras de la propia Asociación Vecinal.

Asimismo, el programa se complementa con un abanico multidisciplinar de actividades pensadas para todos los públicos y edades, entre las que destacan el espectáculo de circo a cargo de Patty Diphusa, las danzas tradicionales de Donaire, una sección dedicada a los Xogos Tradicionais, para el disfrute de los más jóvenes, y la participación de la iniciativa cultural Lilicleta.

Foliada e XXIV Romería do Lecer Xacarandaina

Foliada y XXII Romería organizada por la Asociación Cultural Xacarandaina que tendrá lugar los días 14 y 15 de Junio en Santa Margarita.

Sábado 14 de junio, en este día tendrá lugar en horario de tarde, a las 18.00 horas, la foliadiña con Xoañiñas e Charabascas, Tarandeiras, Paroleiras e Libeliñas, Pingas de Son, Ruxeiros, Gandaina, Algareo, Os Rueiriños de San Pedro de Nós y Tileiros. A las 21.30 horas tendrá lugar el concierto de Unto Vello.

Foliada Xacarandaina Cedida

A las 22.30 horas arrancará la foliada con gaiteiros e pandeireteiras de Xacarandaina, Galantiñas, Argalleiros, Alxibeira, Barulleiras, As Netas de Quen, Xodó, Queiroa, Argallo y Gargallada.

Domingo 15, en esta jornada se llevará a cabo la clausura de las actividades con la actuación de todos los grupos de Xacarandaina.

Habrá bocadillos, tortillas, empanadas y bebidas de todo tipo, además de sorteos y puestos de artesanía.

Fiestas de San Antón de Cuíña en Oza Cesuras

Viernes 12 de junio, comienza la fiesta religiosa en honor a San Antón en la parroquia de Cuíña, en el municipio de Oza Cesuras, al atardecer con una gran churrascada en la que además habrá pulpo y helado. La verbena de la noche estará animada por la orquesta Los Satélites y el grupo Origen.

En el descanso de la verbena se llevará a cabo el sorteo de kit de maquinaria.

Sábado 13, a las 13.30 horas se oficiará la misa solemne en honor a San Antón. Finalizado el acto, dará inicio la sesión vermú a cargo de el grupo D'Vicio, formación que también animará la verbena.

San Antón de Cuiña en Oza Cesuras Cedida

Domingo 14, comienza el día con dianas y alboradas. A las 13.30 horas se oficiará la misa solemne en honor al Santo. Al término del acto los presentes podrán disfrutar con la sesión vermú fin de fiesta amenizada por el dúo Carlos Manteiga y Xilo.

Fiestas de San Antón de Dexo en Oleiros

Viernes 12 de junio, en este día los vecinos de la parroquia de Dexo, en el municipio de Oleiros, comenzarán su fiesta en honor a San Antón. A partir de las 19.30 horas dará comienzo la XXII Festa da Cervexa seguida de la actuación de El Corta. A las 20.00 horas los presentes podrá degustar unos deliciosos langostinos a la plancha y a partir de las 22.30 horas dará comienzo una gran verbena que estará amenizada por la orquesta Cinema.

Sábado 13, a partir de las 08.00 horas habrá dianas y alboradas a cargo de la Agrupación Cultural O Amanexo. A las 13.00 horas se oficiará la misa solemne en honor al Santo. A continuación, tendrá lugar la sesión vermú amenizada por un grupo musical.

Fiestas de San Antón de Dexo en Oleiros Cedida

Por la noche, a las 20.00 horas, vecinos y visitantes podrán deleitarse con la celebración de la V Gran Mexillonada. A partir de las 22.30 horas la verbena estará amenizada por la orquesta Los Satélites.

Domingo 14, las 14.30 horas dará inicio la XXIV Gran Churrascada y a las 16.30 horas la actuación de la banda de percusión y del bailarín de la plataforma Divorciarte 2025.

Fiestas de San Antón de Loureda en Arteixo

La parroquia arteixana de Loureda celebra este fin de semana las fiestas en honor a San Antonio.

Viernes 12 de junio, la jornada inaugural arrancará a las 22.00 horas con la verbena amenizada por las formaciones Primera Fila y Acordes.

Sábado 13, a las 14.00 horas comenzará la sesión vermú a cargo del dúo Matices.

A las 17.00 horas dará inicio el Día da Rapazada con juegos, hinchables...

San Antón de Loureda en Arteixo Cedida

A las 22.00 horas tendrá lugar la verbena con el dúo Matices y la orquesta Fuego.

Domingo 14, a las 12.00 horas las Pandereteiras de Loureda actuarán para los presentes y a las 13.00 horas será el turno de la actuación de la A.C. Triskel seguida de una gran paellada y churrascada. A las 14.30 horas el dúo Maracuyá animará la sesión vermú y también el tardeo.

Durante estas jornadas los actos religiosos se celebrarán en horario de costumbre.

Fiestas de San Pedro de Vizoño en Abegondo

Viernes 12 de junio, comienza la fiesta religiosa en honor a San Pedro, en la parroquia de Vizoño del municipio de Abegondo, con la celebración, a partir de las 20.00 horas, de una gran churrascada con pimientos, pan y vino. A continuación, tendrá lugar una gran verbena amenizada por Fania Blanco Show y D´Vicio.

Sábado 13, a las 13.00 horas se oficiará la misa solemne. Finalizado el acto, dará comienzo la sesión vermú a cargo de Laura Campus.

San Pedro de Vizoño Cedida

Domingo 14, en este último día de fiesta, los asistentes podrán participar a partir de las 13.00 horas en la misa solemne en honor al Santo. Acto seguido, dará comienzo la sesión vermú, que estará amenizada por el dúo Crazy.

Festas Octava da Ribeira en Betanzos

Las Fiestas Octava da Ribeira prometen un fin de semana vibrante y lleno de diversión, con actividades programadas del viernes 12 al domingo 14 de Junio.

El viernes 12 de junio darán inicio las festividades con bombas y una churrascada a las 20:30 horas. La noche culminará a las 23:00 horas con una verbena a cargo de la orquesta New York.

Festas Octava da Ribeira (2026) en Betanzos Cedida

El sábado 13 comienza a las 12:00 horas con bombas y alboradas, con la participación de Danzas Xóvenes do Pobo y Os Brigantinos. A las 14:00 horas, habrá una sesión vermú con el grupo Deluxe.

La diversión continúa para los más pequeños a las 18:00 horas con una fiesta infantil.

La noche del sábado se cerrará con una verbena a las 23:00 horas, con el grupo La Bamba, seguida de un emocionante sorteo de 200€ y fuegos artificiales a las 00:30 horas.

El domingo 14 comenzará a las 13:30 horas con bombas y una sesión vermú con el dúo Estrellas. A las 14:00 horas, se celebrará el Campeonato Galego de Travesías..