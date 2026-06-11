Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El testamento de José Luis Alonso dictará el destino de los 4,7 millones de euros de la Primitiva de A Coruña 

Dos familias, un lotero y hasta el Estado podían resultar beneficiados con el importe del boleto millonario

Lara Fernández
Lara Fernández
11/06/2026 17:44
Juicio por la Primitiva millonaria en A Coruña
El lotero condenado, Manuel Reija
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El juicio de la Primitiva millonaria se celebró tras una de las investigaciones más complicadas que se recuerdan en A Coruña. Catorce años después de que el premio recayese en la ciudad y fuese comprobado dicho boleto en la administración de San Agustín, en abril comenzó el proceso que trataría de dar respuesta a todo un enigma. ¿Quién se llevaría los 4,7 millones de euros? ¿La familia de José Luis Alonso, a quien la policía considera el legítimo propietario, ya fallecido? ¿Manuel Ferreiro, el reclamante que había sido descartado en la investigación? ¿El lotero, en caso de quedar libre? ¿O el Estado, si los magistrados no daban por probado la legitimidad de ningún propietario?

La sentencia dada a conocer este jueves, además de condenar al lotero Manuel Reija y absolver a su hermano Miguel, delegado de Loterías y Apuestas del Estado en A Coruña, pone sobre la mesa el destino del premio. La Fiscalía, representada por Olga Serrano, y las acusaciones particulares de la hija y viuda de Alonso, reclamaban que el boleto agraciado y custodiado a día de hoy en la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) se le entregase a las herederas del presunto propietario, que perdió la vida sin saber que había resultado ganador de una Primitiva millonaria. En caso de no poder cobrarlo, solicitaban que fuesen los acusados los que abonasen los 4,7 millones de euros.

La sección segunda de la Audiencia Provincial, en su sentencia, detalla que, en concepto de responsabilidad civil, el lotero condenado deberá abonar, conjunta y solidariamente con la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae), el dinero del premio. 

La Audiencia especifica que, otorgada la titularidad del boleto, no puede entregárselo para su cobro a la viuda e hija del dueño, José Luis Alonso, pues debe ir a la masa hereditaria de su propietario, por lo que se procederá "en virtud de sus disposiciones testamentarias". Es decir, la sentencia no cuestiona que el legítimo propietario sea Alonso, sino que el dinero debe ir a su masa hereditaria para que, después, se proceda según lo que reza su testamento. Como la sentencia todavía no es firme y cabe recurso, el dinero no irá a manos de esta familia, todavía.

El lotero acusado de estafa, Manuel Reija, durante la cuarta sesión del juicio, a la que no acudió su hermano Miguel, también acusado, por blanqueo de capitales

Tres años y medio de prisión para el lotero de San Agustín por quedarse con la Primitiva millonaria de A Coruña

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Autobús expuesto para mostrar el nuevo logo y nombre de Tranvías

El cambio histórico de la empresa de autobuses de A Coruña, que inicia una nueva etapa como Tranvías
Iván Aguiar
Los participantes en Estudios Abertos, con INés Rey y Gonzalo Castro en el centro

Estudios Abertos expande su propuesta con una exposición en Palexco
Redacción
María Sierra, presidenta vecinal de Xuxán

El barrio de A Coruña que empezó a conseguir cosas cuando los vecinos se pusieron de acuerdo
Guillermo Parga
León XIV entrega un obsequio al patrón de la Guardamar 'Urania', Tito Villarmea, una de las embarcaciones de Salvamento Marítimo que asisten a las personas embarcadas en cayucos y pateras, durante el encuentro que el papa León XIV ha mantenido con más de un millar de inmigrantes de África, América Latina y con representantes de las principales instituciones y organizaciones sociales que trabajan en los servicios de rescate, acogida e integración, en el muelle de Arguineguín, en la isla de Gran Canaria, este jueves, en el sexto día de su viaje a España. EFE/ Angel Medina G. POOL

El gallego Tito Villarmea narra ante el Papa que rescató en el mar a más de 20.000 personas, un dato que "duele"
Europa Press