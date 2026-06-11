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A Coruña

El Mercado das Nubes celebra su edición de verano desde este viernes en el mercado de San Agustín

Un fin de semana para disfrutar de más de 50 puestos, conciertos y las tradicionales tapas de mercado

Redacción
11/06/2026 18:49
Varias personas en la última edición del Mercado das Nubes el pasado diciembre
Varias personas en la última edición del Mercado das Nubes el pasado diciembre
Germán Barreiros
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Desde este viernes 12 y hasta el domingo 14 de junio, el Mercado de San Agustín da la bienvenida a la edición de verano de el Mercado das Nubes, que en esta ocasión cuenta con más de 50 puestos de arte, diseño textil y productores, entre otros. 

Con esta edición, el Mercado das Nubes se consolida como una de las citas imprescindibles de la ciudad para descubrir talento local, disfrutar de la gastronomía de temporada y vivir un ambiente único.

O Balcón Atlántico, en San Agustín

Mercado de las Nubes en San Agustín

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Este encuentro entre marcas locales, proyectos emergentes, artistas, artesanos y productores de proximidad, es ya un referente en la ciudad herculina. Todas las 50 marcas que estarán presentes, fueron seleccionadas por su apuesta por la creatividad, la calidad y el diseño.

Gastronomía de mercado con sello local

Con el objetivo de poner en valor el producto fresco y de temporada, el mercado contará con la colaboración de Rivera Reposada y Coruña Cocina para celebrar las tradicionales Tapas de Mercado.

El sábado 13 de junio, a partir de las 13.30 horas, está Koke Trigo de A Espiga, con una tapa de 'Albóndigas de ternera, curry verde, chícharos y menta'.

Mientras que, el domingo 14 de junio, en el mismo horario, está Alma García de Greca Bar con una tapa de 'Callos'.

El Mercado das Nubes vuelve a San Agustín por Navidad y con más participantes que nunca

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Música en directo durante todo el fin de semana

La programación musical será otro de los grandes atractivos de esta edición del Mercado das Nubes. A lo largo del fin de semana y en colaboración con Estrella Galicia, se celebrarán cuatro conciertos que acompañarán la experiencia de compra y ocio, creando un ambiente vibrante y festivo para todos los públicos. 

Kiko Reimúndez & Lisandro estarán el viernes 12. El día siguiente, se pesentará Eric le Peich y Alda Varez & Richi Ponce. Cierra este ciclo de conciertos, el domingo 14, Iván es Juan. 

Mercado das Nubes de San Agustín

Mercado das Nubes en SanAgustín

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Talleres infantiles y zona solidaria

El Mercado das Nubes apuesta por un espacio inclusivo y dinámico, por ello, durante diferentes momentos del fin de semana se organizarán talleres infantiles de manualidades, pensados para que los más pequeños disfruten mientras las familias recorren el mercado.

Como en cada edición, en esta ocasión el Mercado das Nubes contará con una zona solidaria en la que diversas entidades sociales de la ciudad ofrecerán productos y darán visibilidad a sus proyectos. Esta iniciativa refuerza el carácter comunitario del evento y su compromiso con el entorno.

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