El festival Noroeste de A Coruña suma un nuevo cabeza de cartel: Bomba Estéreo

Una edición pasada del Festival Noroeste Archivo El Ideal Gallego

Hace apenas un mes, el Ayuntamiento desvelaba la primera tanda de nombres para la próxima edición del Festival Noroeste, que se celebrará entre el 5 y el 8 de agosto. La alcaldesa, Inés Rey, ya avanzaba que era solo un avance y que el cartel se completaría en las próximas semanas.

Dorian, Sés y Ruxe Ruxe se suman al avance del cartel del Festival Noroeste en A Coruña Más información

Y así está siendo. El Festival Noroeste sigue sumando nombres a su programación, con la incorporación de Bomba Estéreo. La banda colombiana recorrerá buena parte de España durante los meses de junio y julio y, el 8 de agosto, actuará en el marco del festival herculino.

Liderados por la voz de Li Saumet, la formación mezcla la música de origen caribeño con los sonidos electrónicos, entremezclados todos con letras que han creado un estilo único.

Con 20 años a sus espaldas tras la publicación de su primer trabajo, hace cuatro colaboraron con Bad Bunny para publicar 'Ojitos Lindos', canción que se acerca a los dos mil millones de reproducciones. A principios de 2025 publicaban su último disco, 'Astropical', con influencias astrológicas, y el pasado abril colaboraban en la publicación del single 'Cielo Azul'.

Bomba Estéreo se suma así, como cabeza de cartel, a un programa que ya contaba con otras actuaciones prevista como las de Echo & The Bunnymen, Frankie and the Witch Fingers, Fantastic Negrito, Dorian, Sés, Ruxe Ruxe, La Perra Blanco o Ana Lúa Caiano, entre toras.