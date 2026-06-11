El cambio histórico de la empresa de autobuses de A Coruña, que inicia una nueva etapa como Tranvías

Autobús expuesto para mostrar el nuevo logo y nombre de Tranvías Quintana

La Compañía de Tranvías de La Coruña se constituyó por escritura pública otorgada el día tres de diciembre de 1901 ante el notario Rafael Pérez Santa Marina. Actualmente se encarga del servicio municipal de transporte en la ciudad y, en sus 125 años de vida, ha transportado a más de 1.906 millones de viajeros. Cuenta con 24 líneas que conectan los diferentes barrios, una flota de 99 autobuses y dispone de una plantilla de cerca de 300 personas. En 2025 la compañía cerró el año batiendo el récord de registro de viajeros con más de 28,5 millones de usuarios.

Tras más de un siglo como referente en el transporte de la ciudad, la empresa ha decidido realizar un cambio histórico: estrena nueva identidad corporativa y modifica su denominación, que pasa a ser Tranvías (frente a Compañía de Tranvías), en lo que es el "inicio de una nueva etapa" que mira "para el futuro", según avanzó su director, Ignacio Prada.

"Más que que cambio de imagen, que mira claramente hacia el futuro, desde hoy somos Tranvías, aunque siempre lo hemos sido. Queremos hacerlo patente y visible", indicó Prada.

Evolución

El rediseño del logo, que ha sido elaborado por la agencia Costa, va mucho más allá de una renovación estética. “La nueva identidad busca reflejar la evolución natural de una organización con más de 120 años de historia ligada a la ciudad y reafirmar su papel como operador histórico del transporte público coruñés, preparado para afrontar los retos de la movilidad del mañana”, afirma la empresa.

Con esta transformación, su marca se simplifica, apostando por “una marca más clara, actual y funcional”, capaz de adaptarse a todos “los entornos físicos y digitales” sin perder “el ADN” que la ha acompañado durante décadas.

Tranvías presentó su nuevo logo, que recoge el cambio de nombre de la empresa, que pasa a una versión más simple, con la denominación de Tranvías Cedida

El socio y director creativo de Costa, Dani Bembibre, fue el encargado de explicar las claves del trabajo para rediseñar la identidad corporativa, que suma un símbolo simplificado y más reconocible, pensado especialmente para contextos de lectura rápida y movimiento, como el propio autobús urbano, y preparado para aplicaciones en señalética, soportes digitales, animación e iconografía.

La implantación de la nueva imagen se realizará de forma progresiva en toda la flota de autobuses y ya puede verse en algunos de los vehículos de la flota de este operador de transporte, así como en la web corporativa, la aplicación móvil y diferentes soportes de comunicación y merchandising.

Los asistentes a la presentación, a la que acudieron numerosos representantes de la sociedad coruñesa, pudieron conocer un vehículo que ya incorpora la nueva imagen corporativa, expuesto en O Parrote.

Transporte urbano

El director de Tranvías, Ignacio Prada, destacó el crecimiento continuado del uso del autobús urbano en A Coruña en los últimos años y el papel clave que desempeña el servicio público de transporte colectivo en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. Y es que, tras registrar más de 28,5 millones de viajes en 2025 y mantener una tendencia de crecimiento sostenida por encima de la media nacional, el autobús urbano se consolida como uno de los principales actores de la movilidad de A Coruña.

Por otra parte, el director de Tranvías anunció que antes de final de año ampliará su flota con más vehículos para dar respuesta a la demanda creciente. Estas incorporaciones permitirán seguir avanzando hacia una movilidad adaptada a las necesidades de las personas usuarias.

En un momento clave para la definición del modelo de movilidad urbana de A Coruña, la compañía de transporte urbano destacó la relevancia del futuro concurso de transporte urbano convocado por el Ayuntamiento, un proceso que marcará las bases del transporte colectivo de la ciudad durante los próximos años.

La implantación de la nueva imagen de la compañía se realizará de forma progresiva en todo los autobuses

Desde esta perspectiva, Tranvías señala que reafirma su compromiso con una movilidad eficiente, sostenible y adaptada a las necesidades de la ciudadanía, apoyándose en la experiencia acumulada durante más de 120 años de servicio.

Además, asegura que la calidad del servicio continúa siendo uno de los principales factores que explican esta evolución positiva. Según la última encuesta de satisfacción realizada este mes de mayo por Sondaxe, las propias personas usuarias califican el servicio con un 7,8, una nota que ha crecido cuatro décimas respecto a la encuesta de 2025. Asimismo, el porcentaje de personas viajeras satisfechas con el servicio de autobús urbano de A Coruña se sitúa actualmente en el 93%, un dato que también mejora respecto al año anterior, con un incremento del 3,68%.

Un logo con guiño

Fue en 1921 cuando las mulas dejaron de prestar el servicio de transporte público en A Coruña, pero aquella etapa inicial sigue estando presente en el día a día de Tranvías a través de su logo, en el que la ‘T’ representa un yugo y la ‘C’ evoca una herradura.

La página web corporativa de la concesionaria de transporte ya recoge este cambio de identidad corporativa. Además, el mensaje más destacado que figura en este espacio es “moviendo A Coruña desde 1903”, año de la puesta en marcha del transporte público en la ciudad.

El primer servicio enlazó Puerta Real con la Estación del Norte (la antigua terminal ferroviaria situada en la zona que ocupa hoy El Corte Inglés). Se prestó con el tranvía de mulas, oficialmente denominado como tracción sangre, que funcionó con dos de estos animales y que contaba con otro de refuerzo.