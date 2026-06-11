El barrio de A Coruña que empezó a conseguir cosas cuando los vecinos se pusieron de acuerdo

María Sierra, presidenta vecinal de Xuxán German Barreiros

Después de la primera piedra y la entrada de las primera familias, la del pasado miércoles fue otra jornada que los vecinos de Xuxán nunca olvidarán. En una reunión mantenida con la alcaldesa, Inés Rey, además de con la Compañía de Tranvías, conocieron el diseño de la línea de bus, la 4, que dará servicio a todo el barrio. "Queremos agradecer al Gobierno local la voluntad para hacer realidad esta mejora, así como a Tranvías por su disposición para colaborar en la búsqueda de la mejor solución para atender las necesidades movilidad", indicó María Sierra, desde hace un año presidenta de la primera asociación de residentes del barrio. "La llegada del transporte público ha sido uno de los principales objetivos desde la creación de la asociación", añade.

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Xuxán marca el camino y subraya la importancia de contar con una asociación vecinal fuerte. "La junta considera que el trabajo realizado durante este año, y el respaldo de cerca de 150 socios, han contribuido de manera decisiva a que esta reivindicación llegase a buen puerto", subraya la dirigente. "Sin la existencia de la asociación y el apoyo de los asociados, la llegada del autobús hubiera tardado mucho más en producirse", reconoce. "Este logro pone de manifiesto la importancia de contar con una organización vecinal fuerte y representativa, capaz de canalizar las principales demandas de los residentes ante las administraciones públicas", agrega.

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No obstante, el joven barrio cree que aún quedan muchas batallas por librar. "El transporte público es solo una de las numerosas iniciativas y confiamos en seguir trabajando para conseguir nuevas actuaciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida. La asociación reafirma su compromiso de defender los intereses de los residentes y colaborar con las instituciones para impulsar nuevos proyectos y mejoras para la comunidad", finaliza María Sierra en nombre de la asociación que preside.