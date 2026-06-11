Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El barrio de A Coruña que empezó a conseguir cosas cuando los vecinos se pusieron de acuerdo

Los residentes en Xuxán creen que la llegada de la línea 4 de Tranvías al barrio pone de manifiesto la importancia de una asociación fuerte

Guillermo Parga
Guillermo Parga
11/06/2026 19:21
María Sierra, presidenta vecinal de Xuxán
María Sierra, presidenta vecinal de Xuxán
German Barreiros
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Después de la primera piedra y la entrada de las primera familias, la del pasado miércoles fue otra jornada que los vecinos de Xuxán nunca olvidarán. En una reunión mantenida con la alcaldesa, Inés Rey, además de con la Compañía de Tranvías, conocieron el diseño de la línea de bus, la 4, que dará servicio a todo el barrio. "Queremos agradecer al Gobierno local la voluntad para hacer realidad esta mejora, así como a Tranvías por su disposición para colaborar en la búsqueda de la mejor solución para atender las necesidades movilidad", indicó María Sierra, desde hace un año presidenta de la primera asociación de residentes del barrio. "La llegada del transporte público ha sido uno de los principales objetivos desde la creación de la asociación", añade.

Momento de la reunión del Ayuntamiento, los vecinos de Xuxán y Tranvías

Xuxán se incorpora a la línea 4 de bus urbano de A Coruña

Más información

Xuxán marca el camino y subraya la importancia de contar con una asociación vecinal fuerte. "La junta considera que el trabajo realizado durante este año, y el respaldo de cerca de 150 socios, han contribuido de manera decisiva a que esta reivindicación llegase a buen puerto", subraya la dirigente. "Sin la existencia de la asociación y el apoyo de los asociados, la llegada del autobús hubiera tardado mucho más en producirse", reconoce. "Este logro pone de manifiesto la importancia de contar con una organización vecinal fuerte y representativa, capaz de canalizar las principales demandas de los residentes ante las administraciones públicas", agrega.

Xuxán nombra a María Sierra la primera líder vecinal de su historia

Más información

No obstante, el joven barrio cree que aún quedan muchas batallas por librar. "El transporte público es solo una de las numerosas iniciativas y confiamos en seguir trabajando para conseguir nuevas actuaciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida. La asociación reafirma su compromiso de defender los intereses de los residentes y colaborar con las instituciones para impulsar nuevos proyectos y mejoras para la comunidad", finaliza María Sierra en nombre de la asociación que preside.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Autobús expuesto para mostrar el nuevo logo y nombre de Tranvías

El cambio histórico de la empresa de autobuses de A Coruña, que inicia una nueva etapa como Tranvías
Iván Aguiar
Los participantes en Estudios Abertos, con INés Rey y Gonzalo Castro en el centro

Estudios Abertos expande su propuesta con una exposición en Palexco
Redacción
María Sierra, presidenta vecinal de Xuxán

El barrio de A Coruña que empezó a conseguir cosas cuando los vecinos se pusieron de acuerdo
Guillermo Parga
León XIV entrega un obsequio al patrón de la Guardamar 'Urania', Tito Villarmea, una de las embarcaciones de Salvamento Marítimo que asisten a las personas embarcadas en cayucos y pateras, durante el encuentro que el papa León XIV ha mantenido con más de un millar de inmigrantes de África, América Latina y con representantes de las principales instituciones y organizaciones sociales que trabajan en los servicios de rescate, acogida e integración, en el muelle de Arguineguín, en la isla de Gran Canaria, este jueves, en el sexto día de su viaje a España. EFE/ Angel Medina G. POOL

El gallego Tito Villarmea narra ante el Papa que rescató en el mar a más de 20.000 personas, un dato que "duele"
Europa Press