El Ayuntamiento propone un consorcio de transporte para toda el área metropolitana

Viajeros subiendo al autobús en la nueva parada de Manuel Casás Javier Alborés

El portavoz del gobierno local, José Manuel Lage, acaba de anunciar que en julio se celebrará una reunión entre alcaldes para tratar de avanzar en la creación de un área metropolitana. Lage adelantó que la intención de A Coruña es crear un consorcio de transporte metropolitano como un paso más a favor de la integración de servicios.

No es una sorpresa, sobre todo después del acuerdo para que los taxis de toda el área puedan operar en Alvedro, al que se llegó esta misma semana. Por otro lado, ya existe un Área de Transporte Metropolitano (ATM) de la Xunta, que gestiona el autobús.

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Previamente a la reunión de julio, en la última semana del mes de junio se reunirá la comisión municipal en A Coruña. "A Xunta sigue mirando cara otro lado -denunció Lage- e os cidadáns están esperando respuestas. Esto non vai de botarlle a culpa aos concellos, que A Xunta o entenda".

Lage anunció esta medida durante el debate de una moción del BNG en el que pedía avances en el área metropolitana, que defendió la portavoz nacionalista en el municipio, Avia Veira. "O Goberno de Inés Rey funciona por impulsos en vez de por compromisos firmes e traballo constante", sentenció Veira.