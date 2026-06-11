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A Coruña

El Ayuntamiento propone un consorcio de transporte para toda el área metropolitana

Se celebrará una reunión el mes que viene

Abel Peña
Abel Peña
11/06/2026 11:39
Viajeros subiendo al autobús en la nueva parada de Manuel Casás
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El portavoz del gobierno local, José Manuel Lage, acaba de anunciar que en julio se celebrará una reunión entre alcaldes para tratar de avanzar en la creación de un área metropolitana. Lage adelantó que la intención de A Coruña es crear un consorcio de transporte metropolitano como un paso más a favor de la integración de servicios

No es una sorpresa, sobre todo después del acuerdo para que los taxis de toda el área puedan operar en Alvedro, al que se llegó esta misma semana. Por otro lado, ya existe un Área de Transporte Metropolitano (ATM) de la Xunta, que gestiona el autobús.  

Fila de taxis en el aeropuerto de Alvedro

El Ayuntamiento y la Xunta apoyan la creación de un área conjunta de taxis en la comarca de A Coruña

Más información

Previamente a la reunión de julio, en la última semana del mes de junio se reunirá la comisión municipal en A Coruña. "A Xunta sigue mirando cara otro lado -denunció Lage- e os cidadáns están esperando respuestas. Esto non vai de botarlle a culpa aos concellos, que A Xunta o entenda". 

 Lage anunció esta medida durante el debate de una moción del BNG en el que pedía avances en el área metropolitana, que defendió la portavoz nacionalista en el municipio, Avia Veira. "O Goberno de Inés Rey funciona por impulsos en vez de por compromisos firmes e traballo constante", sentenció Veira.

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