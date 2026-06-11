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A Coruña

El Ayuntamiento ofrecerá una "solución definitiva" a la piscina de San Amaro antes de fin de año

El portavoz del Gobierno local alabó el trabajo de la actual directiva, de forma altruista

Abel Peña
Abel Peña
11/06/2026 20:58
Celebración de la Travesía de San Amaro
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La portavoz del BNG, Avia Veira, llevó a pleno la situación de la piscina del Club del Mar San Amaro. Se trata de una concesión municipal que lleva caducada tres años. El portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, no se comprometió demasiado: aseguró que en las próximas semanas se reunirían con la directiva del club, y que en el segundo semestre del año "hai que dar unha resposta definitiva". 

Existen varias alternativas sobre la mesa, pero aseguró que les están llegando más opciones. "Hai que volver a valorar todas as opcións. Temos plan A y temos plan B, pero hai que implicar ao clube na decisión", declaró, al tiempo que alababa la labor altruista de la directiva.  

Veira mantuvo su postura crítica: "Nos gustaría un Goberno local con traballo constante". Recordó que la entidad tiene 90 años de historia, con 7.000 socios y una piscina municipal que es "un lastre". Veira acusó al Ayuntamiento de inacción. "O club precisa unha decisión e que se deixe atrás un pasado cheo de prazos incumpridos", declaró. 

La portavoz del Bloque propuso usar medios propios para cubrir la gestión de la piscina. "Hai que dar unha solución. Hai moitos socios que esperan os cursos na piscina. Hai que buscar unha alternativa viable", insistió, para recordar que 18 familias están pendientes de la decisión municipal

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