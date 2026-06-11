Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El acusado de entregar la navaja que mató a Yoel Quispe carga contra el autor confeso del crimen

Tensión y contradicciones durante las declaraciones de los jóvenes que se sientan en el banquillo

Lara Fernández
Lara Fernández
11/06/2026 12:37
Juicio Yoel
Momento del juicio con los dos acusados
Patricia G. Fraga
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La sesión más esperada del juicio por la muerte de Yoel Quispe en la Nochebuena de 2023 en A Coruña llegó este jueves con la declaración de los tres jóvenes que se sientan en el banquillo. Y la tensión entre los mismos no tardó en saltar.

El autor confeso de apuñalar en el corazón a la víctima fue el primero en testificar, y lo hizo contestando a las preguntas de su defensa y de la Fiscalía. José Luis Franco relató que en la madrugada del 24 de diciembre, en compañía de los otros dos acusados, Yared Gestal y Aarón Lobillo, se dirigían a su casa tras una noche de fiesta y consumo de drogas y alcohol cuando, a su paso por Juan Flórez, se encontraron una pelea en la que varios jóvenes se estaban pegando con Yoel Quispe. “Me metí para defenderle”, dijo, aunque la situación cambió rápidamente: “Me pegó (Quispe) a mí y ya me reboté y le fui a pedir la navaja a Yared”. Gestal, sostuvo, “salía habitualmente con navajas”, por lo que era conocedor de que este portaba un arma blanca.

Yoel Quispe perdió la vida por un taponamiento cardíaco después de ser apuñalado

Más información

A las preguntas de la representante del Ministerio Público, Olga Serrano, reconoció que “estaba colocado”, por lo que no recuerda con precisión si pronunció la frase “dame la navaja, me da igual que me lleven preso”. No obstante, admitió que “seguramente” pudo haberlo dicho. Gestal “me dio la navaja cerrada y fui junto a Yoel para asustarlo, pero me vino a pegar, me puse nervioso y fue cuando le clavé, la verdad”, señalando como lugares de las heridas el costado y el corazón. Después, sostuvo, “me fui, pero Yoel seguía de pie”.

Sobre el destino de la navaja, que nunca fue hallada, comentó que él abrió un contenedor próximo, pero afirmó no recordar a quién se la dio para tirarla ni si se llegó a desechar. Tampoco recuerda si Gestal, el único que tomó otro camino antes de encontrarse los tres de nuevo en un bar de la ronda de Outeiro, se desvió para deshacerse del arma. Franco también reconoció haber tratado de inculpar a otro joven de la muerte de Yoel “para desviar la atención”.

Juicio Yoel

El autor confeso de la puñalada “letal” a Yoel Quispe no tenía sus capacidades “afectadas”

Más información

Yared Gestal fue el segundo en declarar. Lo hizo también a las preguntas de su letrado y de la fiscal. “Vimos una pelea y nos acercamos a ver qué pasaba. Yoel sangraba por la boca, José Luis se mete y recibe un puñetazo de Yoel y pide que ‘su amigo le dé la navaja’”, para, a continuación, decir que “ninguno llevábamos una navaja”. Aquí se inició la primera contradicción, y es que segundos después señaló que el arma la portaba el propio Franco. Este, al escuchar esa afirmación, le espetó: “¿Pero cómo eres tan falso, tío?”.

Sobre la sangre de la víctima hallada en su pantalón, comentó que pudo llegar ahí porque Quispe “sangraba por la boca cuando nos acercamos y pudo ser una salpicadura”, alejando el relato de la Fiscalía de que la sangre se encontró porque Franco le dio la navaja tras el apuñalamiento.

También declaró que tenía “miedo” de Franco y, por ello, se fue tras los hechos, además de que “Yoel se desploma delante de Franco”. La fiscal logró poner de manifiesto otra contradicción, y es que Gestal declaró a la policía que sí le había facilitado la navaja, pero, de nuevo, “por miedo”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Manifestación en el IES de Carral este jueves

Carral se concentra para denunciar la "falta de planificación" en la implantación de la FP en el instituto
Noelia Díaz
Presentación de la campaña del COFC sobre fotoprotectores

Los pacientes con lupus tendrán descuentos del 50% en fotoprotectores en las farmacias de A Coruña
Lucía Crujeiras
Alberto González Amador, pareja de Ayuso, en una imagen de archivo /EP

El juez autoriza a la UCO a rastrear las cuentas de la pareja de Díaz Ayuso
EFE
El ideal gallego

El Sergas implantará el límite de 30 consultas en las agendas de los médicos de Primaria después del verano
EP