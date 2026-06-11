Coche patrulla de la Policía Nacional EC

La Policía Nacional ha detenido a dos hermanos sospechosos de, al menos, cinco atracos a mujeres de avanzada edad a las que sorprendían en el vestíbulo de sus casas. Las investigaciones determinaron que previamente realizaban un seguimiento a sus víctimas. Observaban que portaban joyas en su cuello y a la vista y aprovechaban bien el momento o las circunstancias del lugar para cometer los hechos con impunidad.

El pasado 2 de febrero, en un robo con violencia de un bolso, mediante la inmovilización de otra mujer octogenaria, en la zona de Elviña. El pasado 28 de abril, atracan a una mujer de 76 años el portal de su inmueble en la avenida de Arteixo. Cuando iba a subir al ascensor es abordada por un joven que la agarra fuertemente por el cuello y consigue arrancarle una cadena de oro, provocando la caída al suelo de la víctima. Un segundo individuo le esperaba en el exterior del portal para iniciar la huida juntos.

Un día después, dos mujeres también de avanzada edad, fueron abordadas a plena luz del día por estos mismos individuos en la calle Caballeros. Los ladrones intentan arrancarles las cadenas de oro que ambas llevaban al cuello, consiguiéndolo en un caso.

El 1 de mayo, abordan a otra octogenaria cuando se encontraba esperando el ascensor para subir a su vivienda de Alcalde Marchesi. Le arranca de forma sorpresiva y violenta la cadena de oro que llevaba al cuello, y ella acabó por los suelos.

Actualmente, los hermanos se encuentran en prisión después de haber sido detenidos. Primero uno y, días después, el otro: sin embargo, desde la Jefatura Superior afirman que continúan las investigaciones porque sospechan que pueden ser autores de otros atracos.