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A Coruña

Detenido el cabeza de cartel del Recorda por agresión sexual

Efe
11/06/2026 20:19
El cantautor Beret, durante su actuación en la vigilia ante 40.000 personas del papa León XIV en el Estadio Olímpico de Barcelona.EFE/ Alberto Estévez
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El cantante y compositor sevillano Francisco Javier Álvarez Beret (Sevilla, 1996) ha sido detenido este jueves en Sevilla por la Policía Nacional por una supuesta agresión sexual, ha informado a EFE un portavoz policial, que de momento no ha ofrecido más detalles sobre el alcance de los hechos.

Fuentes próximas al caso han indicado a EFE que Beret ha sido arrestado el jueves por la mañana por unos hechos que habrían tenido lugar el pasado mes de abril.

El artista arrestado, según ha avanzado la Cadena SER, ha pasado a disposición de la autoridad judicial, que deberá decidir en las próximas horas sobre su situación procesal.

El artista sevillano conocido como Beret cantó el martes ante el Papa León XIV en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona, donde interpretó 'Lo siento' con un coro infantil, en su segundo concierto papal tras la vigilia en la plaza de Lima de Madrid.

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