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A Coruña

Desalojan de un piso de A Falperra  a dos travestis que se prostituían

Una empresa montó vigilancia en el portal de la vivienda: "Los clientes eran todos casados"

Abel Peña
Abel Peña
11/06/2026 22:05
Travestis
Sala sadomaso en el piso desalojado
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El mes pasado, una empresa de desokupación cerró un prostíbulo que llevaba dos años abierto en la calle Juan Castro Mosquera, en A Falperra. El gerente de la empresa Desocupa24Horas, Francisco Fernández, explicó que el inquilino, que se prostituía como travesti, llevaba varios meses sin pagar, de manera que adeudaba unos 21.000 euros a la propietaria, una pensionista. 

Fue eso, y no el trasiego de individuos a todas horas los que llevó a la propietaria a contratar el servicio de desokupación. Fernández explicó que en la vivienda trabajaban dos personas, ambos travestis, que ejercían la prostitución. Pero solo uno de ellos era el inquilino, y cobraba por una habitación al otro, además de quedarse con un 50% de sus ganancias.

 Según el experto en desalojos, obtenía pingües beneficios, aunque no pagara la renta. Para conseguir que abandonaran el piso, la empresa estableció lo que se denomina un “control de acceso” en el portal. La presencia de dos individuos de forma constante disuadía de entrar a los clientes. “Eran todo hombres casados”, señala Fernández. 

Ante el peligro de que se conociera su identidad, los clientes se desvanecían. Los travestis no tuvieron más remedio que entregar las llaves y mudarse. Una vez en el interior, pudieron comprobar que se habían dejado parte del material de trabajo, incluido un poste en 'x' para sadomasoquismo.  

30 llamadas a la semana

Desocupa24Horas cuenta con sedes operativas en Ferrol, Lugo, A Coruña y Vigo. El gerente de la compañía asegura que su delegación coruñesa recibe aproximadamente unas treinta llamadas semanales de propietarios interesados en conocer los servicios que presta la empresa. 

La mayoría de los casos están relacionados con inquilinos que han dejado de pagar las rentas de alquiler o con arrendatarios que continúan ocupando las viviendas una vez finalizado el contrato. Desde su apertura en A Coruña, Desocupa24Horas asegura haber gestionado más de 700 expedientes.

Entre las zonas de la ciudad con impagos han detectado se encuentran Os Mallos, el entorno de la estación de tren, Labañou, Los Rosales y el Agra de Orzán. “El problema ya no distingue entre barrios", asegura. 

Juan Flórez

No todos los expedientes están relacionados con la marginalidad “Hemos tenido un caso en la calle Juan Flórez relacionado con un arquitecto con un despacho profesional reconocido en la ciudad que dejó de pagar el alquiler y abandonó el inmueble acumulando una deuda cercana a los 9.000 euros”, explicó Fernández, que espera que el departamento jurídico pueda recuperar ese dinero.  

El gerente de la empresa reconoce que el alza en los precios de alquiler alimenta el fenómeno de la 'inquiokupación'. Pisos que hace apenas dos años se alquilaban por 500 euros hoy están alcanzando precios cercanos a los 850 euros. "Eso dificulta enormemente que muchas personas puedan acceder a una vivienda o asumir las nuevas rentas de alquiler”, admite. 

“Hemos gestionado el caso de un abogado que dejó de pagar el alquiler de una vivienda en la que además desarrollaba parte de su actividad profesional", añade. Disipa así la creencia de que determinados perfiles profesionales nunca van a verse involucrados en este tipo de conflictos.

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