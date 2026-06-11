Presentación de Impact Sips Cedida

Corporación Hijos de Rivera anuncia que ha lanzado la segunda edición del programa Impact Sips en colaboración con EIT Food, que cuenta con el respaldo del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) de la Unión Europea.

Esta iniciativa está diseñada para identificar “ingredientes funcionales” respaldados “por la ciencia” y “soluciones innovadoras” en el ámbito de las bebidas capaces de configurar el futuro de la salud y el bienestar (las denominadas bebidas funcionales), según señala la empresa. Esta nueva edición se apoya en el éxito del programa inaugural, que atrajo cerca de 90 candidaturas de empresas emergentes procedentes de 39 países.

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“En Hijos de Rivera, entendemos los productos funcionales como parte de un profundo cambio en las expectativas del consumidor. Ya no basta con elegir opciones saludables o evitar ciertos ingredientes; los consumidores buscan productos que aporten beneficios específicos y medibles”, señaló Yago Campos, director de I+D+i de Corporación Hijos de Rivera

Por su parte, Belén Moscoso, Senior Corporate Venturing Manager Europe en EIT Food subrayó que Europa alberga “un ecosistema excepcional de startups” que abordan “algunos de los retos de salud más relevantes de la actualidad”.

A diferencia de las convocatorias tradicionales de startups, Impact Sips está diseñado para generar oportunidades de colaboración directas y prácticas entre startups y Corporación Hijos de Rivera. Las startups seleccionadas tendrán acceso directo a equipos de Innovación Abierta, I+D, marketing y desarrollo de negocio, con la posibilidad de explorar proyectos piloto y alianzas comerciales a largo plazo.

Nuevas demandas del consumidor

Según explica la matriz de Estrella Galicia, la segunda edición de Impact Sips se lanza en un contexto de creciente demanda de productos que ofrecen beneficios más allá de la nutrición básica. “Según el Consumer Observatory de EIT Food, seis de cada diez consumidores europeos definen la salud en términos de bienestar mental, mientras que más de la mitad estaría dispuesta a probar productos de alimentación y bebidas que contribuyan al bienestar emocional. Al mismo tiempo, casi uno de cada dos europeos ya incorpora suplementos en su rutina diaria”, señala.

Todas las soluciones presentadas deberán demostrar beneficios funcionales basados en evidencia científica, así como un claro potencial comercial. Las innovaciones seleccionadas podrán desarrollarse en formato líquido u otros formatos de consumo relacionados con bebidas.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 10 de julio de 2026, y hasta seis finalistas serán invitados a presentar en el Demo Day final en la sede y centros de innovación de la compañía en A Coruña, España, donde expondrán sus soluciones directamente ante la alta dirección.