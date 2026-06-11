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A Coruña

Así se interpreta el logo de Tranvías que se ha actualizado

Los trazos hacen referencia al transporte de tracción animal

Iván Aguiar
Iván Aguiar
11/06/2026 19:56
Logo y nombre de Tranvías
Logo y nombre de Tranvías
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Tras más de un siglo como referente en el transporte de A Coruña, la Compañía de Tranvías de La Coruña, fundada en 1901, ha decidido realizar un cambio histórico: estrena nueva identidad corporativa y modifica su denominación, que pasa a ser Tranvías (frente a Compañía de Tranvías).

Esto incluye una actualización del clásico logo de la empresa, que presenta unos trazos más simples. ¿Pero qué significan? Hay que remontarse a principios del siglo XX para entenderlo.

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Fue en 1921 cuando las mulas dejaron de prestar el servicio de transporte público en A Coruña, pero aquella etapa inicial sigue estando presente en el día a día de Tranvías a través de su logo, en el que la ‘T’ representa un yugo y la ‘C’ evoca una herradura.

Esta compañía fue la encargada de poner en marcha el transporte urbano en A Coruña en 1903. El primer servicio enlazó Puerta Real con la Estación del Norte (la antigua terminal ferroviaria situada en la zona que ocupa hoy El Corte Inglés). Se prestó con el tranvía de mulas, oficialmente denominado como tracción sangre, que funcionó con dos de estos animales y que contaba con otro de refuerzo.

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