Así se dieron Júpiter y Venus un beso cósmico en A Coruña

Pasada la medianoche, Venus y Júpiter se mostraron muy cercanos en pleno Paseo Marítimo Carlos Morochín

Suena muy setentero eso de: "¿Es un pájaro, es un avión?". Un poco más ochentero o noventero puede considerarse la alegría y facilidad para calificar de OVNI cualquier fenómeno luminoso que no acertemos a identificar, especialmente si es de noche y en medio de la nada. Sin embargo, en la época del acceso global a la información, dos intensas luces en la estrellada y despejada noche de A Coruña llamaron la atención de los viandantes que aprovechaban un noche veraniega. En la ronda de teorías fallidos unos apuntaron a un helicóptero de salvamento. Otros intuyeron una grúa medio del mar, e incluso hubo quien dijo: "Son la Osa Mayor y la Osa Menor". Todos hubieran suspendido un examen básico de astronomía, o incluso de actualidad. Se trataba, en realidad, del beso cósmico que llevaban horas protagonizando los planetas Júpiter y Venus.

Interpretación del fenómeno con la app Sky Guide Sky Guide

Es un fenómeno astronómico llamativo, muy instagrameable, que dirían algunos, y sin igual por lo menos hasta 2028. De hecho, de no ser por el eclipse solar del próximo 12 de agosto, habría que considerarlo el evento astronómico del año. Tecnicismos aparte, es el momento de mayor proximidad entre los dos planetas, al menos desde la perspectiva terrestre. Venus es el que brilla con mayor intensidad, por encima de Júpiter. Ambos llevan un par de días 'magreando', que diría un koruño de toda la vida. Es una curiosidad, un engaño a la vista maravilloso que genera todo un fenómeno fan.

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En realidad, toda esta situación tiene un nombre: conjunción planetaria. Dos objetos celestes parecen acercarse mucho desde la perspectiva terrestre. En este caso, la escena quedó acentuada por estar dentro del entorno estelar, cerca de las constelaciones de Cáncer y Géminis. Palabra de Sky Guide, esa aplicación que convierte la observación astronómica en un pasatiempo fascinante.