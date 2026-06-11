Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A Coruña, entre los lugares preferidos por los españoles para ver el eclipse

El 27,5% de españoles no sabe que el próximo 12 de agosto se va a producir un eclipse total de sol visible en algunas zonas de España

Ep
11/06/2026 13:55
El sol estuvo a la misma altura que el día señalado
Ensayo en la Torre de Hércules para disfrutar del eclipse el 12 de agosto 
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Madrid, Valencia, Barcelona, A Coruña y Asturias son las principales provincias en las que los españoles prevén observar el eclipse total de sol que se podrá ver el próximo 12 de agosto en distintos puntos de España.

En concreto, el 7 por ciento de los españoles que no descartan presenciar el eclipse y saben en qué lugar de España estarán esa semana, dice que disfrutará de este evento en Madrid, seguido del 5,6 por ciento que lo verá en Valencia; el 5,3 por ciento, en Barcelona; el 4,8 por ciento, en A Coruña; el 4,4 por ciento, en Asturias; o el 4,2 por ciento en Tarragona.

Turistas triple escala en A Coruña

El optimismo de cara al verano reina en los hoteles de A Coruña

Más información

Otros de los puntos elegidos por los españoles para ver el eclipse total de sol son Alicante (3,7%), Islas Baleares (3,8%), Cádiz (3%), León (3,3%) o Pontevedra (3,2%).

Así lo refleja el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de junio, recogido por Europa Press, realizado a partir de 4.024 entrevistas a población española de ambos sexos mayores de 18 años.

El sol estuvo a la misma altura que el día señalado

Galicia registra una subida de 1.800% en las reservas anticipadas en restaurantes para el 12 de agosto

Más información

El 27,5 por ciento de los españoles no sabe que el próximo 12 de agosto se va a producir un eclipse total de sol que será visible en algunas zonas de España, frente al 72,3 por ciento que sí conoce este evento.

Entre los que conocen que el 12 de agosto habrá un eclipse total de sol, el 17,8 por ciento afirma que con toda seguridad no verá el eclipse y el 17,5 por ciento que con toda seguridad lo verá.

Respecto a dónde se encontrarán la semana del eclipse total de sol (del 9 al 15 de agosto), el 60 por ciento de aquellos que no descartan presenciar este evento responden que estarán en su lugar de residencia habitual; el 16,8 por ciento, en su lugar habitual de vacaciones; el 13,9 por ciento no sabe dónde estará esa semana; el 7,8 por ciento en otro lugar de España distinto a su hogar o lugar habitual de vacaciones; y el 0,9 por ciento cree que estará en el extranjero.

El 95,1 por ciento de aquellos que no descartan presenciar el eclipse total de sol afirma no haber cambiado sus planes de vacaciones durante esa semana para verlo, frente al 2,9 por ciento que sí los ha cambiado y el 1,9 por ciento que dice no tener planes de vacaciones.

Entre los que han decidido ver el eclipse desde una localidad distinta a la de residencia, el 33,5 por ciento señala que viajará al lugar del eclipse y pasará varios días en ese lugar; el 28,6 por ciento que realizará un viaje de ida y vuelta en el mismo día del eclipse por la tarde; el 18 por ciento que realizará un viaje el mismo día del eclipse pernoctando una noche; y el 14 por ciento realizará un viaje de ida y vuelta en el mismo día del eclipse por la mañana.

El 81,7 por ciento de ellos prevé desplazarse al lugar en el que verá el eclipse en vehículo privado, el 7,1 por ciento en autobús público, el 2 por ciento en autobús privado o de empresa, el 2,4 por ciento en autocaravana y el 1,3 por ciento en tren.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Festa dos Porcos de Labañou @ Quintana (26)

Estas son las fiestas del fin de semana en A Coruña y su área
Belen Cebey
El lotero acusado de estafa, Manuel Reija, durante la cuarta sesión del juicio, a la que no acudió su hermano Miguel, también acusado, por blanqueo de capitales

Tres años y medio de prisión para el lotero de San Agustín por quedarse con la Primitiva millonaria de A Coruña
Lara Fernández
Presentación de Impact Sips

Hijos de Rivera y EIT Food buscan “ingredientes funcionales” para bebidas funcionales
Iván Aguiar
Ricardo García Mira

Ricardo García Mira, distinguido por la Universidad de Buenos Aires con el título de "Doctor Honoris Causa"
Redacción