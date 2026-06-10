Yoel Quispe perdió la vida por un taponamiento cardíaco después de ser apuñalado

Concentración de familiares y allegados de Yoel Quispe German Barreiros

La causa del fallecimiento “inminente” de Yoel Quispe en la madrugada del 24 de diciembre de 2023 fue un taponamiento cardíaco tras ser apuñalado, tal y como relataron este miércoles los peritos en la octava sesión del juicio en el que hoy declararán los tres acusados.

Los facultativos del Instituto Nacional de Toxicología respondieron a preguntas de la Fiscalía que la causa del fallecimiento fue “una herida en el corazón”, que tuvo “afectación de la pared anterior al ventrículo derecho y que eso provocó el citado taponamiento y la posterior muerte”. En la sesión también testificó la médico del centro penitenciario de Teixeiro que apuntó, a preguntas de la defensa de José Luis Franco, el autor confeso de la puñalada mortal, a una “desafectación” en relación a lo sucedido sin descartar por parte de esta una capacidad intelectual límite en base a su reacción. “Probablemente”, respondió, al ser preguntada si podría afectar a su capacidad de reacción en los hechos que se enjuician.

No obstante, a preguntas de la Fiscalía, ratificó que, por su parte, no se hizo un test de inteligencia u otras pruebas de tipo psicológico. La defensa de José Luis Franco pide que la condena se le rebaje a un año y que sea considerado como un caso de homicidio imprudente por esta condición que, para la profesional, se podría ver agravada por el consumo de drogas desde la adolescencia.

Penas

Frente a la postura de la Fiscalía, con petición de 14 años de prisión por homicidio para el único joven que está en la cárcel y de sobreseimiento de la causa para otros dos, la familia de Quispe defendió desde el inicio que los tres jóvenes que se sientan en el banquillo de los acusados deben de ser condenados.

La acusación particular considera autor material del asesinato a Franco, el único de los acusados que está en prisión y cooperador necesario a Yared Gestal, que, según esta parte, “llevaba la navaja y se la facilita” al anterior, con implicación también del tercero, Aarón Lobillo. El abogado de la madre pide para los dos primeros penas de 25 años de cárcel por asesinato y para el tercero 15 años como cómplice, mientras que el abogado del padre la rebaja al último a tres años como encubridor.

Este jueves testificarán los tres acusados. Un policía aseguró este martes, antes de la declaración de los peritos, que Yared Gestal, el joven que presuntamente le dio al autor confeso del apuñalamiento la navaja, que nunca fue hallada, tuvo “una cooperación necesaria”. De Aarón Lobillo, el tercer acusado y presunto encubridor, un investigador sostuvo que tenía “conocimiento al detalle” de lo sucedido y que “no” facilitó información.

Franco, por su parte, culpó a otra persona de haber acabado con la vida de Yoel. Esto fue antes de su detención y su confesión de los hechos.