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A Coruña

Xuxán se incorpora a la línea 4 de bus urbano de A Coruña

Inés Rey comunicó a los vecinos la reordenación del transporte

Redacción
10/06/2026 19:54
Momento de la reunión del Ayuntamiento, los vecinos de Xuxán y Tranvías
Momento de la reunión del Ayuntamiento, los vecinos de Xuxán y Tranvías
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La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, mantuvo en la tarde del miércoles una reunión con la Asociación Vecinal de Xuxán para presentar la nueva ruta de autobús urbano que dará servicio al barrio a partir de finales de junio. En el encuentro también participó la Compañía de Tranvías de A Coruña, que será la encargada de ejecutar la modificación del recorrido de la línea.

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La actuación permitirá que Xuxán cuente por primera vez con una conexión directa con la red de transporte público urbano, mediante la ampliación de la línea 4. Hasta ahora, esta línea finalizaba su recorrido en el Barrio de las Flores, circulando por la avenida de Monelos y bordeando el contorno a través de la ronda de Camilo José Cela. Con la modificación prevista, los autobuses de la línea 4 accederán a Xuxán por la calle A Cantera, recorrerán el barrio por sus dos principales avenidas, incorporando tres nuevas paradas que mejorarán la movilidad de los vecinos y la conexión con el resto de la ciudad.

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Las nuevas paradas propuestas estarán situadas en las principales vías del barrio: dos en la avenida de las Fresas de Eirís, una entre la calle Campo de Galán y A Viña y otra en la confluencia de la avenida con Milagros Rey. La otra, en la avenida de Xuxán. La nueva ruta aprovechasrá dos paradas ya existentes en el viaducto que conecta las dos rotondas situadas entre la avenida de Monelos y el acceso a Xuxán, conectando con las líneas 1A y 12A.

La ampliación del recorrido no supondrá cambios en las frecuencias actuales de la línea 4, ya que el servicio se refuerza con la incorporación de un bus adicional.

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