Suplantaban a otras personas para trabajar en A Coruña: la Policía destapa una doble trama de falsedad documental

Imagen de archivo de un trabajador en una obra

La Policía Nacional ha finalizado dos investigaciones en las que detectó irregularidades en las altas de trabajadores en dos empresas. Ambas tenían como denominador común el uso de documentación falsa para realizar dichas altas, informaron fuentes policiales.

El Grupo 2 de Ucrif de A Coruña inició la primera de las investigaciones tras la denuncia de un hombre residente en Murcia, que indicaba que había sido dado de alta indebidamente en una empresa del sector de la construcción en Carballo, pero que nunca había trabajado en esa localidad ni para la empresa en la que aparecía.

Tras la investigación se comprobó que el empresario usaba documentación de terceras personas, para dar de alta en la Seguridad Social a otros trabajadores, que efectivamente desempeñaban la actividad laboral, pero que eran extranjeros que se hallaban en situación irregular en España.

Tras ello se produjo la detención del empresario.

En una segunda investigación a otra empresa de A Coruña, también realizada por la Ucrif, se pudo constatar que el empresario del sector hostelero no tenía conocimiento del fraude.

En esta ocasión fue la trabajadora la que le aportó documentación de una tercera persona que se hallaba colaborando con ella.

Se hizo pasar por ella y estuvo desempeñando su actividad durante meses, para con ello poder seguir percibiendo una prestación que estaba cobrando con su verdadera identidad. Por este hecho resultó también detenida.

En colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de A Coruña, se localizó a la coautora en Huelva, procediendo a su detención.

Ambas investigaciones derivaron en la detención de los implicados en diversos puntos de la geografía española como presuntos autores de falsificación documental.