Resonac, con fábrica en A Coruña, pide defender la autonomía energética de Europa

Visita del delegado del Gobierno a Resonac Cedida

El presidente y consejero delegado de Resonac Graphite, César Castiñeira, expuso la necesidad de fijar como prioridad “la defensa de la autonomía energética y estratégica de Europa”, así como “la importancia del futuro industrial de la comunidad”, no solo para la economía gallega, sino para la de todo el Estado. Lo hizo durante una reunión con el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

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Este encuentro sirvió para mostrarle el proceso productivo de la planta coruñesa y los avances registrados en el proceso de desmantelamiento de los terrenos de Ikigai, el proyecto de ampliación que desarrolla en las antiguas instalaciones de Alcoa.

César Castiñeira aseguró que este reto debe abordarse de manera conjunta entre la Administración y el sector privado: “Las soluciones a los problemas a los que se enfrenta en estos momentos Europa deben ser fruto de una estrategia común entre la empresa y el Estado con valores compartidos”, aseguró.

Pedro Blanco, por su parte, destacó que el Gobierno de España es hoy el principal aliado de las empresas gallegas en sus procesos de crecimiento, modernización e innovación. “Cuando una empresa gallega quiere ampliar su actividad, ganar competitividad o abrir nuevas oportunidades de futro, encuentra a su lado a un Gobierno comprometido con la industria y con el empleo”, afirmó.

Resonac Graphite Business Unit es la empresa líder mundial en su sector especializada en la fabricación de electrodos de grafito. Cuenta con centros de producción en Europa, América y Asia.