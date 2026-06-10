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A Coruña

Paolo Roversi firmará ejemplares de Doubts en la librería de la Fundación MOP antes de la apertura de la exposición

El fotógrafo italiano protagonizará un encuentro exclusivo con 50 asistentes el próximo 19 de junio en el Centro MOP de A Coruña

Redacción
10/06/2026 11:42
Paolo Roversi
Paolo Roversi
Cedida
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A Coruña ya cuenta los días para recibir a Paolo Roversi. El prestigioso fotógrafo italiano, una de las figuras más influyentes de la fotografía de moda de las últimas décadas, visitará la ciudad el próximo viernes 19 de junio para firmar ejemplares del catálogo de Doubts, la gran exposición que la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) inaugurará al día siguiente en el Centro MOP del Muelle de Batería.

La firma tendrá lugar en la librería especializada de la Fundación y estará limitada a 50 personas. Los asistentes disfrutarán además de una visita guiada en primicia a la muestra antes de su apertura oficial al público. Las entradas, gratuitas y limitadas a una por persona, podrán reservarse desde el 12 de junio a las 11.00 horas a través de la web de la Fundación MOP.

Web. 'Sara Grace', Paris, 2018

La Fundación MOP dedica a Paolo Roversi su gran exposición de verano 2026

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La cita supondrá el primer encuentro directo entre Roversi y el público coruñés en el marco de una exposición que se perfila como uno de los grandes acontecimientos culturales del verano en Galicia.

La exposición Doubts, que podrá visitarse entre el 20 de junio y el 20 de septiembre, reunirá algunas de las imágenes más emblemáticas de la trayectoria del fotógrafo junto a trabajos inéditos que nunca antes habían sido exhibidos.

El proyecto transformará la nave principal del Centro MOP en un recorrido dividido en nueve espacios temáticos —Theatre, Appearances, Shadows, Doubts, People, Presence, Grace, Beauty y Fading— concebidos para explorar las claves de una obra que ha redefinido el lenguaje visual de la moda contemporánea.

La muestra pondrá especial atención en el uso experimental de la Polaroid, una técnica que se ha convertido en una de las señas de identidad de Roversi y que le ha permitido desarrollar una estética reconocible por su atmósfera etérea, su delicado tratamiento de la luz y su permanente búsqueda de la emoción.

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