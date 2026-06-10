Las cincuenta viviendas municipales de alquiler social en Xuxán se entregarán en 2027

Visita de Inés Rey a las obras del edificio municipal en Xuxán Patricia G. Fraga

El barrio de Xuxán contará, a medio plazo, con cincuenta nuevas viviendas municipales destinadas a alquileres sociales. La alcaldesa, Inés Rey, informó este miércoles de las últimas novedades con respecto a las obras de construcción del edificio, que está en ejecución en la parcela Z-37 del barrio. Concretamente, cerca de la calle Cernadas, donde poco a poco ya es visible la estructura del futuro bloque residencial.

La regidora supervisó este miércoles los avances en las obras, donde explicó que el edificio ya está en la fase final de la ejecución de su estructura. La previsión es que esté concluida este verano. "Tamén se completaron as tarefas de albanelería nos sotos e iniciouse a súa execución na primeira planta de vivendas. Isto permitirá avanzar no desenvolvemento das seguintes unidades de obra e, posteriormente, a da envolvente do edificio”, destacó la alcaldesa, acompañada por el concejal de Economía, José Manuel Lage. Los trabajos estarán finalizados el año que viene y la previsión es que se entreguen entre los meses de septiembre y octubre.

El Gobierno local destina 10,2 millones de euros de inversión a la construcción de estas cincuenta viviendas, de los que casi una cuarta parte proceden de fondos Next Generation. Otro de los aspectos más destacados es que una quinta parte de las viviendas serán adaptadas, cinco veces más del mínimo estipulado por la normativa. Habrá, además, 104 plazas de estacionamiento en los sótanos, de las que doce serán adaptadas para personas con movilidad reducida. También se habilitarán catorce plazas de estacionamiento para motocicletas y espacios para patinetes.

Vivienda protegida

En la visita a Xuxán, Inés Rey puso en valor que A Coruña disponga de más vivienda protegida, que contrarreste el déficit de planificación y actuación evidenciado en décadas pasadas. “Non nos cansaremos de repetilo: garantir o acceso a unha vivenda digna é un dereito constitucional. Vulnerar este dereito ou non facer uso das ferramentas necesarias para darlle cumprimento é esquecer por que somos representantes electos da cidadanía”.

La alcaldesa incidió en que el Ayuntamiento, dentro de sus posibilidades, trabaja para "mitigar unha realidade complexa que esixe unha maior coordinación e máis estreita colaboración entre todas as Administracións públicas implicadas, especialmente as que teñen competencias neste eido, como son a Xunta e o Estado”.