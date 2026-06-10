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A Coruña

La marcha del Orgullo Lgtbi recorrerá el centro de A Coruña el 28 de junio

El 3 de julio se celebrará la vigilia homenaje a Samuel Luiz

Redacción
10/06/2026 13:21
Marcha del Orgullo Lgtbi en A Coruña
Archivo El Ideal Gallego
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El Orgullo Lgtbi de A Coruña ya tiene programación. La marcha que cada año parte de la plaza de Ourense está convocada para el 28 de junio, a las 19.30 horas, para recorrer el centro de A Coruña y concluir, como es habitual, en María Pita con la lectura del manifiesto. La asociación ALAS Coruña presentó las actividades, que combinan espacios de información, formación, cultura y reivindicación para promover la diversidad y los derechos de las personas Lgtbi.

El 16 de junio se celebrará una jornada sobre salud sexual en colaboración con el Comité Antisida de A Coruña (Casco). La actividad será impartida por el psicólogo Juan Bonome y estará centrada en el ocio saludable dentro de la comunidad Lgtbi. La programación continuará el 20 de junio con la proyección del cortometraje documental 'Querer ser', seguida de un coloquio con su protagonista, Juan Luis Recio, que compartirá su historia de vida y reflexionará sobre sus experiencias y los retos del colectivo.

El 27 de junio tendrá lugar un taller de elaboración de pancartas abierto a todas las personas que deseen participar en la manifestación del día 28. Como cierre de la programación, el 3 de julio se celebrará una vigilia homenaje a Samuel Luiz, a las 20.00 horas junto al Playa Club.

Con esta programación, ALAS A Coruña invita a toda la ciudadanía a sumarse a la celebración del Orgullo y a participar en unas actividades que buscan visibilizar la diversidad, fortalecer la convivencia y seguir avanzando en la defensa de los derechos Lgtbi.

A la izquierda, Marcela y Elisa (vestida como un hombre), retratadas en el estudio de Sellier; a la derecha, Erica y Andreina, frente a la iglesia de San Jorge

De Elisa y Marcela a Andreina y Erica: 125 años y un gran avance en derechos sociales

Más información
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