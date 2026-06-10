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A Coruña

ITG presenta en una jornada la tecnología con la que acelera la transición energética en el rural

El encuentro estuvo centrado en el papel de la innovación y la colaboración territorial

Iván Aguiar
Iván Aguiar
10/06/2026 14:33
Jornada de ITG realizada en A Coruña
Jornada de ITG realizada en A Coruña
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El centro tecnológico ITG ha reunido en A Coruña a representantes de administraciones públicas, entidades locales y comunidades energéticas de España y Portugal en la jornada ‘Energía compartida: comunidades energéticas, tecnología y territorio’, un encuentro centrado en el papel de la innovación y la colaboración territorial para acelerar la transición energética en entornos rurales. 

Centro de distribución ubicado en Erik de Rodeweg, un importante parque logístico y empresarial situado en Sevenum (región de Venlo).

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Durante este encuentro, se han dado a conocer las soluciones tecnológicas con las que impulsa cinco comunidades energéticas desde 2025, además de los principales avances alcanzados en Cel Rural y los objetivos de Enecore, una nueva iniciativa orientada a desarrollar modelos innovadores de energía compartida para combatir la pobreza energética y reforzar la resiliencia de los territorios rurales. Esta iniciativa realizada en la ciudad contó con la participación de representantes de las diputaciones de A Coruña, Lugo, Ourense y Ávila. 

También estuvieron presentes la Comunidade Intermunicipal do Cávado y ayuntamientos, asociaciones de desarrollo rural, comunidades energéticas y entidades de España y Portugal vinculadas a la promoción de energías renovables y modelos de autoconsumo colectivo, según explica ITG.

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