ITG presenta en una jornada la tecnología con la que acelera la transición energética en el rural
El encuentro estuvo centrado en el papel de la innovación y la colaboración territorial
El centro tecnológico ITG ha reunido en A Coruña a representantes de administraciones públicas, entidades locales y comunidades energéticas de España y Portugal en la jornada ‘Energía compartida: comunidades energéticas, tecnología y territorio’, un encuentro centrado en el papel de la innovación y la colaboración territorial para acelerar la transición energética en entornos rurales.
Durante este encuentro, se han dado a conocer las soluciones tecnológicas con las que impulsa cinco comunidades energéticas desde 2025, además de los principales avances alcanzados en Cel Rural y los objetivos de Enecore, una nueva iniciativa orientada a desarrollar modelos innovadores de energía compartida para combatir la pobreza energética y reforzar la resiliencia de los territorios rurales. Esta iniciativa realizada en la ciudad contó con la participación de representantes de las diputaciones de A Coruña, Lugo, Ourense y Ávila.
También estuvieron presentes la Comunidade Intermunicipal do Cávado y ayuntamientos, asociaciones de desarrollo rural, comunidades energéticas y entidades de España y Portugal vinculadas a la promoción de energías renovables y modelos de autoconsumo colectivo, según explica ITG.