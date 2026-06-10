Estos son los próximos pasos de Exolum para construir su terminal marítima en Langosteira

Obras de la red ferroviaria del Puerto Exterior de Langosteira Javier Alborés

El proyecto de Exolum (la antigua Compañía Logística de Hidrocarburos, CLH), para construir una terminal de graneles líquidos en el Puerto Exterior de Langosteira avanza en su tramitación administrativa. La Autoridad Portuaria de A Coruña inició el pasado martes el período de exposición al público de esta iniciativa.

Este es un paso más en el camino que esta iniciativa todavía tiene que recorrer para poder ser una realidad. La documentación del proyecto recoge que se deberá solicitar “la autorización administrativa previa” ante la Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Minas, que es el órgano que otorgará “la licencia en el trámite de evaluación de impacto ambiental ordinario” y le remitirá la petición a la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade.

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La empresa tendrá que elaborar un estudio de impacto ambiental que deberá incorporar la documentación y análisis adicionales (paisaje y ruidos) que sean de aplicación al proyecto, según recoge la documentación. Exolum también deberá exponer su propuesta técnica al público y pedir informes a otras administraciones públicas.

“Una vez finalizada el periodo de información pública y contestadas las alegaciones se incorporarán los cambios necesarios al proyecto y estudio de impacto ambiental (de ser el caso) y se remite de nuevo la documentación a medio ambiente para el análisis técnico del expediente que finalizará con la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)”, asegura la compañía.

Elección

Ahora, tras hacerse público el proyecto, se conocen los motivos por los que Exolum se decantó por esta ubicación: por la “creciente demanda de soluciones logísticas eficientes” en el noroeste de España y debido al “acceso privilegiado” de la dársena al océano Atlántico, lo que, a juicio de la empresa, lo convierte en un “enclave estratégico” apto para esta iniciativa.

“El proyecto surge también como una respuesta a las necesidades de la industria energética y química, que requiere infraestructuras capaces de ser flexibles y manejar grandes volúmenes de hidrocarburos, biocombustibles y sus feedsotcks —materias primas—, combustibles sintéticos, NH3 —amoníaco— y CO2 —dióxido de carbono— para abastecer tanto a clientes nacionales como internacionales”, detalla.

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Esta empresa indica que esta planta ha sido diseñada para garantizar la “máxima seguridad, sostenibilidad y operatividad”. También asegura que esta instalación aprovechará “la privilegiada ubicación portuaria” y “las infraestructuras logísticas de la región” para consolidar a A Coruña “como un nodo clave en la logística de graneles líquidos”. Ocupará una superficie de cerca de 129.000 metros cuadrados de superficie, entre las dos parcelas que ocupará y las conexiones que creará. Esta nueva terminal de graneles líquidos costará cerca de 100 millones de euros y su puesta en marcha está fijada para el año 2029, según recogen las previsiones de esta compañía logística.

Detalles

Esta iniciativa se ejecutará en “diferentes fases” y se compondrá de cuatro tipos de almacenamiento. Uno de ellos serán los hidrocarburos, entre los que se incluyen gasolinas, gasóleos, querosenos y sus correspondientes productos bio sustitutivos. Está diseñada para el suministro eficiente de combustibles convencionales y alternativos.

La planta también albergará productos claros como combustible de aviación sostenible, biodiésel, metanol, bioetanol. A esto se suman el dióxido de carbono criogénico y el amoníaco criogénico, destinado a aplicaciones industriales y energéticas.

El recinto se dividirá en dos zonas. Una será la parcela norte, que tendrá una capacidad de 43.835 metros cúbicos (cinco tanques para gasolinas, queroseno, biodiésel y cualquier producto que cumpla con la normativa vigente). Estos tanques tendrán diversas capacidades, desde 1.300 A 19.800 metros cúbicos.

La otra zona es la parcela sur, destinada a productos claros, dióxido de carbono y amoníaco. Dispondrá de una capacidad de 120.610 metros cúbicos. Todos los tanques dispondrán de alturas de hasta 28 metros y estarán equipados con sistemas de aislamiento térmico y estructuras reforzadas.

Exolum habilitará un cargadero ferroviario con una capacidad de carga y descarga simultánea de 16 vagones cisterna. Además, construirá una zona destinada a camiones. La compañía prevé recibir buques con cargas de entre 5.000 y 60.000 toneladas.

La Autoridad Portuaria coruñesa ha expuesto al público la documentación técnica del proyecto para que los interesados presenten las alegaciones que consideren oportunas dentro de un plazo total de 20 días hábiles.