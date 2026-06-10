De Elisa y Marcela a Andreina y Erica: 125 años y un gran avance en derechos sociales

A la izquierda, Marcela y Elisa (vestida como un hombre), retratadas en el estudio de Sellier; a la derecha, Erica y Andreina, frente a la iglesia de San Jorge José Sellier / Quintana

La historia de la ciudad es también la historia de su gente. Y, en muchos casos, la gente es la que hace que la ciudad traspase fronteras. Elisa y Marcela, por ejemplo, no necesitan apellidos. Su unión ‘clandestina’ acaparó titulares, protagonizó películas, cómics y hasta puso nombre a premios dedicados a la lucha por los derechos del colectivo Lgtbi. Hoy, su historia sigue emocionando. Para muchos son un referente. Para otros, el reflejo de lo que un día fue la sociedad para no volver a retroceder hacia algo así.

Elisa y Marcela pasaron por el altar el 8 de junio de 1901. Andreina Sánchez y Erica Rodríguez lo hicieron el 9 de junio de 2023, 122 años y un día después. Las primeras, en la iglesia de San Jorge, para lo que tuvieron que esconder la identidad de Elisa, vestida como un hombre. Las segundas, en el registro civil de la plaza de Vigo, con todos los derechos adquiridos. Y si el retrato de Elisa y Marcela lo realizó José Sellier en su estudio de la calle San Andrés, hoy su tatarasobrino, Aldredo Sellier, recrea la histórica fotografía frente a la iglesia coruñesa que vio nacer la primera boda documentada entre dos mujeres.

Andreina y Erica, frente al Ayuntamiento de A Coruña Quintana

“Si tú amas a una persona vas a hacer lo posible por estar con ella. El ejemplo que dan Elisa y Marcela es el de la perseverancia, porque rompieron la normativa que no las incluía para conseguirlo”, resumen Sánchez y Rodríguez. Desde entonces han pasado 125 años, y el mundo actual, dicen, “ha avanzado en derechos”. Pero la sociedad “no es solamente el juez. En la actualidad sigue habiendo demasiada presunción de la sexualidad de cualquier individuo, y no debería ser así. Siempre van a presuponer que una mujer está con un hombre y un hombre con una mujer sin conocer de nada a esa persona”.

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La historia de Elisa y Marcela es “reivindicativa”. Para estas dos jóvenes, que se conocieron en 2017 y son madres, “es importante que se recuerden historias como la de Elisa y Marcela porque, si se recuerda, es más difícil volver ahí. Hay que tener mucha cultura Lgtbi para poder sentir que perteneces al grupo. Si no hay cultura, no puedes sentirte identificado con las historias”.

En pleno mes del Orgullo Lgtbi, si bien lo legislado “está conquistado”, sostienen que “falta la aplicación”. En A Coruña consideran que no han tenido situaciones de discriminación, “pero siempre se presume que hay un padre y una madre cuando ven a tu hijo. En ese sentido queda mucho por normalizar en la sociedad”.

El retrato

Alfredo Sellier es arquitecto, pero a lo largo de su vida ha recolectado multitud de anécdotas sobre el legado fotográfico de su familia. Su tataratío fue José Sellier, el autor del retrato que hizo posible que la historia de Elisa y Marcela diese la vuelta al mundo. Incluso la cineasta Isabel Coixet, que llevó al séptimo arte la vida de estas dos mujeres, contó con Sellier para que interpretase en su película a José Sellier, justo en el momento en el que este inmortalizó el enlace entre Elisa y Marcela.

Alfredo Sellier recrea la fotografía de José Sellier de Marcela y Elisa con un matrimonio en la actualidad Quintana

Ahora, recreando el momento con Andreina y Erica 125 años después, considera que “hacer acciones o actividades en relación con antepasados es un orgullo y una alegría, porque supone un recuerdo y un legado a la fotografía de esa época”. La repercusión de la historia de Elisa y Marcela, dice, “es, en gran parte, gracias a la fotografía y a la reseña que tuvo después en la ciudad y en España”. El hecho de haber contado con esta imagen “fue la comidilla, por lo que la foto es una parte muy importante porque contribuyó a que tuviese trascendencia”.

La fotografía de Elisa y Marcela se tomó en el estudio de Sellier, sito en el número 9 de la coruñesa calle de San Andrés, el día de su boda. Por aquel entonces, comenta Alfredo Sellier, “en el fondo de los retratos de estudio se ponían papeles pintados de fondos que evocaban jardines, paisajes o incluso fondos neutros”.

La pareja llegó en su día, tras haberse casado por la iglesia ocultando la verdadera identidad de Elisa, para hacer “una foto más” de una pareja de boda. Fue justo al salir de la iglesia de San Jorge, un trayecto de pocos minutos. Su retrato, no obstante, perdurará para siempre. ‘Un matrimonio sin hombre’, rezaban los titulares horas después del enlace, tras descubrirse el engaño. En la actualidad, como representan Andreina y Erica, lo único que necesita un matrimonio es el amor.