El tamaño sí importa en A Coruña: crecen un 30 por ciento las ventas de teles para el Mundial

Un hombre observa el escaparate del Star Center de Los Rosales Patricia G. Fraga

El Mundial de España 82 llenó el país de color, ya que fue el punto de inflexión para que muchas casas, se estima que alrededor del 80 por ciento, apostaran por abandonar definitivamente el blanco y negro. Fue el gran gol de los fabricantes, con promociones que prometían incluso devolver la inversión en caso de que La Furia (entonces no existía La Roja como tal), levantase el trofeo de manos del ahora emérito Juan Carlos I. Casi medio siglo después, nuestro salón sigue en constante proceso de renovación, y la llegada del Mundial es algo así como la gran feria de la tecnología. En A Coruña, las ventas de televisores crecen alrededor del 30 por ciento durante estas fechas en el comercio local.

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Esa es la estimación de Pablo Bayo, trabajador de Star Center en Los Rosales. La tienda de electrónica, de hecho, hará un intenso buzoneo para promocionar su oferta estrella: una televisión de 85 pulgadas por menos de 800 euros. Todo lo que baje de 55 se nos ha quedado pequeño. “En estas fechas suele haber un incremento importante de ventas, alrededor del 30 por ciento, sobre todo en el cliente particular”, dice. “Lo estándar es de 55 pulgadas para arriba, aunque para el salón ya se están llevando 65 y 75 pulgadas”, añade. De hecho, en este caso, vaya si el tamaño importa. “La vida útil de una tele puede ser de 8 o 10 años, pero la estamos cambiando por el tamaño”, reconoce el comerciante. Pongámoslo en contexto: los que en el Mundial 82 compraron una Telefunken, el modelo top, se dejaron 90.000 pesetas (540,91 euros). Aplicada la inflación, hablamos de unos 1.600 euros. Por su parte, la Sanyo de 26 pulgadas eran unas 77.000 (462). Con la inflación hablamos de unos 1.500 euros. Es la democratización de la televisión.

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La fiebre mundialista también copa todo el frontal de MediaMarkt, en Marineda City. Se trata del pico de ventas en gran formato, así como en proyectores. Además, ha sacado una campaña con Andrés Iniesta, ‘La teoría 116’, y su página especial del Mundial lleva más de un millón de visitas.

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Menos movimiento se ha notado en un clásico tecnológico de A Coruña, Comercial Queijo, donde la propiedad reconoce que en el caso de zonas envejecidas como Alcalde Liaño Flores los ritmos son otros. “Somos una tienda de gente mayor, donde lo que más se venden son los modelos de 55 pulgadas de Samsung, además de los de 43. Mientras la gente joven cambia la tele cada 5 años, la mayor espera hasta que se estropea”, apuntan.

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No son los únicos. También los hosteleros que se preparan para dar cobertura a los clientes sin suscripción a DAZN y Movistar aprovechan para cambiar sus pantallas. En este caso, tal y como sucedió ya con los partidos clave del Dépor, algunos alcanzan las 100 pulgadas.