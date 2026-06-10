El Meliá María Pita ya tiene lista su nueva terraza con vistas al Orzán

Es una de las grandes sensaciones de la nueva temporada estival en A Coruña. El hotel Meliá María Pita lleva varias semanas ultimando su nueva zona de esparcimiento, abierta a todos los clientes, no solo a los hospedados, un espacio con vistas a la bahía herculina. Este miércoles ya se podía ver terminada la terraza exterior, con su jardín y su pérgola, instalados en la zona más cercana a la fachada del hotel que mira hacia la calle Curros Enríquez.

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El nuevo espacio, que está previsto que abra este verano, está diseñado por el estudio de arquitectura Abeijón y Fernández, que se ha encargado también de la reforma interior del hotel, rematada el pasado mes de febrero.

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La terraza, que estará disponible para el público en general, estrenará este verano las vistas hacia las playas de la bahía del Orzán desde un espacio que contará con una camino de madera que guiará a los clientes hacia la zona de la pérgola, donde podrán sentarse a disfrutar del paisaje y del ambiente del hotel.