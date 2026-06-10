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A Coruña

El Meliá María Pita ya tiene lista su nueva terraza con vistas al Orzán

Está previsto que el nuevo espacio abra este verano

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
10/06/2026 10:31

Es una de las grandes sensaciones de la nueva temporada estival en A Coruña. El hotel Meliá María Pita lleva varias semanas ultimando su nueva zona de esparcimiento, abierta a todos los clientes, no solo a los hospedados, un espacio con vistas a la bahía herculina. Este miércoles ya se podía ver terminada la terraza exterior, con su jardín y su pérgola, instalados en la zona más cercana a la fachada del hotel que mira hacia la calle Curros Enríquez.

La nueva terraza del hotel María Pita

Últimos retoques a la nueva gran terraza con vistas al Orzán

Más información

El nuevo espacio, que está previsto que abra este verano, está diseñado por el estudio de arquitectura Abeijón y Fernández, que se ha encargado también de la reforma interior del hotel, rematada el pasado mes de febrero.

Pérgola en el Hotel Meliá María Pita

La nueva terraza de A Coruña que revolucionará el Orzán y Matadero

Más información

La terraza, que estará disponible para el público en general, estrenará este verano las vistas hacia las playas de la bahía del Orzán desde un espacio que contará con una camino de madera que guiará a los clientes hacia la zona de la pérgola, donde podrán sentarse a disfrutar del paisaje y del ambiente del hotel.

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