El llamativo parecido del cartel de teatro escolar de la Diputación de A Coruña con uno hecho por el estudio polaco Kmicic

El cartel de Studio Komic (a la izquierda) y el del certamen coruñés Cedida

El cartel de la XXVII edición del Certame Escolar e Afeccionado de Teatro de la Diputación de A Coruña, organizado por el Instituto de Educación Secundaria (IES) Rosalía Mera, ha llamado la atención por las similitudes que presenta con una propuesta difundida años atrás por el estudio polaco Studio Kmicic, especializado en ilustración y comunicación visual.

La imagen promocional del certamen utiliza la palabra ‘TEATRO’ como elemento central de la composición. Las letras, de gran tamaño y color rojo, aparecen convertidas en figuras mediante la incorporación de ojos, extremidades y diversos accesorios dibujados con trazos negros. Cada letra adquiere así personalidad propia.

Recursos similares

El trabajo guarda una evidente similitud, un parecido más que razonable, con una publicación realizada por el Studio Kmicic en 2018 en el que las letras también se transforman en personajes antropomórficos mediante recurso gráficos casi idénticos: tipografía de gran formato, extremidades dibujadas a mano y los mismos dos colores (rojo y blanco), solo que invertidos.

En un caso, el coruñés, las letras forman la palabra ‘TEATRO’ y en el otro, el polaco, el término ‘FETA’, que justamente es el nombre de un festival de teatro. La lógica visual y el lenguaje gráfico nos hablan de un paralelismo evidente.

No obstante, desde la Diputación coruñesa aseguran que no se trata de un caso de plagio puesto que ambas piezas solo coinciden en el uso de “personificar” las letras, “un recurso bastante común”. Fuentes del organismo provincial admiten que en las dos ‘E’ aparece la imagen de un caballo, pero sostienen que se trata de una mera coincidencia puesto que los autores desconocían el cartel realizado por Studio Kmicic.

Altruismo

La Diputación apunta que el diseño de su pieza ha sido realizado “por el departamento de diseño y creación de la imprenta provincial”, que todos los años colabora de forma altruista con el certamen de teatro escolar y aficionado que organiza el IES Rosalía Mera desde hace 27 años.

“Está hecho con una tipografía que se llama ‘impact’ sobre la que se dibujan después los personajes. Hasta hace unos años los carteles los hacían los propios alumnos y en los últimos años tienen la colaboración de la imprenta para esta labor”, añade.

Entrega de premios

El Certame Escolar e Afeccionado de Teatro de la Diputación de A Coruña llegará a su fin precisamente este viernes, con la celebración de la gran gala final de entrega de premios, que tendrá lugar en el teatro Colón a partir de las 20.00 horas.