El Gobierno local renovará el firme en las calzadas del Agra do Orzán y San Pedro de Visma

Vista del Camino del Pinar Germán Barreiros

El Gobierno local dará un nuevo impulso a lo largo de esta semana al plan de renovación del firme en las calzadas municipales, una medida promovida con el objetivo de mejorar la movilidad y la seguridad viaria en el conjunto de la ciudad, dando respuesta a las necesidades existentes en los diez distritos.

En este nuevo turno se actuará en el Agra do Orzán y San Pedro de Visma. Tal y como informó ayer la concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, la previsión de los servicios municipales es que antes del fin de semana comiencen los trabajos en el Camino del Pinar y en la calle O Barral.

En total, se asfaltará una superficie de un millar de metros cuadrados entre ambas calles. La mayor parte de los trabajos de asfaltado serán en el Camino del Pinar, que conecta Manuel Deschamps con Peruleiro. La calle O Barral, por su parte, es un ramal clave para acceder a la rotonda del Pavo Real desde el núcleo residencial de San Pedro de Visma.

“Cada actuación que executamos nace froito da análise técnica sobre o terreo e tamén da escoita activa nos encontros coa veciñanza. Iso é o que nos permite definir a nosa folla de ruta e ir avanzando, barrio a barrio, de forma progresiva”, explicó la concejala.