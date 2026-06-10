Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El Gobierno local renovará el firme en las calzadas del Agra do Orzán y San Pedro de Visma

En total se asfaltarán mil metros cuadrados

Redacción
10/06/2026 19:56
Vista del Camino de Pinar
Vista del Camino del Pinar
Germán Barreiros
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Gobierno local dará un nuevo impulso a lo largo de esta semana al plan de renovación del firme en las calzadas municipales, una medida promovida con el objetivo de mejorar la movilidad y la seguridad viaria en el conjunto de la ciudad, dando respuesta a las necesidades existentes en los diez distritos.

En este nuevo turno se actuará en el Agra do Orzán y San Pedro de Visma. Tal y como informó ayer la concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, la previsión de los servicios municipales es que antes del fin de semana comiencen los trabajos en el Camino del Pinar y en la calle O Barral.

En total, se asfaltará una superficie de un millar de metros cuadrados entre ambas calles. La mayor parte de los trabajos de asfaltado serán en el Camino del Pinar, que conecta Manuel Deschamps con Peruleiro. La calle O Barral, por su parte, es un ramal clave para acceder a la rotonda del Pavo Real desde el núcleo residencial de San Pedro de Visma.

“Cada actuación que executamos nace froito da análise técnica sobre o terreo e tamén da escoita activa nos encontros coa veciñanza. Iso é o que nos permite definir a nosa folla de ruta e ir avanzando, barrio a barrio, de forma progresiva”, explicó la concejala.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Cartel teatro Diputación y cartel Studio Kmicic

El llamativo parecido del cartel de teatro escolar de la Diputación de A Coruña con uno hecho por el estudio polaco Kmicic
Belen Cebey
Ayuntamiento de Carral y Campo da Feira de Carral

Fernández Mouriño (Carral), sobre la FP anunciada: “Non restará espazo ao instituto”
Noelia Díaz
Vista del Camino de Pinar

El Gobierno local renovará el firme en las calzadas del Agra do Orzán y San Pedro de Visma
Redacción
Momento de la reunión del Ayuntamiento, los vecinos de Xuxán y Tranvías

Xuxán se incorpora a la línea 4 de bus urbano de A Coruña
Redacción