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A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña no tendrá que recortar gastos pese al déficit con el que cerró 2025

"O Concello da Coruña goza de boa saúde financeira e un bo indicador disto é que temos Periodo Medio de Pago a proveedores moi bo", explica Lage

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
10/06/2026 14:24
El concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage
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"O Concello da Coruña non vai ter que tramitar un Plan económico financeiro nin adoptar medidas específicas no gasto, polo que quedan garantizadas as previsións de investimentos nos barrios e nos servizos á cidadanía". Así lo certificó el concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage, después del descuadre de doce millones de euros sobre el presupuesto de 2025. Sin embargo, la legislación estatal permite que no tenga que realizar ningún ajuste presupuestario ni recorte de gastos, explican fuentes municipales.

Se trata, en concreto del Real Decreto Ley 13/2026 del 2 de junio, por el que se adoptan medidas relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial y sobre la innecesariedad de elaborar un plan económico financiero para los ejercicios 2026-2027. Basándose en él y en los informes de la intervención municipal y de la situación económica y financiera del Ayuntamiento de A Coruña, se concluye que no es preciso un nuevo plan ni realizar recortes.

Miguel Lorenzo

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"O Concello da Coruña goza de boa saúde financeira e un bo indicador disto é que temos Periodo Medio de Pago a proveedores moi bo", explica Lage. Según el informe municipal, este se situó este año entre 18 y 24 días, frente a la horquilla de hasta 49 días de 2025, la de entre 19 y 34 de 2024 o entre 27 y 35 de 2023. 

"Había quen falaba de bancarrota ou de mala xestión pero os datos son incontestables, no ano 2025 invertironse en obras nos barrios máis de 48 millóns de euros, unha cifra record, e a previsión para 2026 e 2027 é seguir humanizando rúas, prazas, ampliando as zonas verdes e facendo máis parques infantís, incluido o primeiro parque infantil cuberto que estará no Ventorillo", puntualiza el edil responsable del área económica.

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De hecho, el informe municipal habla de que es esta evolución favorable de los ingresos es ola que evita que se tengan que tomar medidas específicas de recortes de gasto, por lo que se mantienen las previsiones de inversión tanto en barrios como en servicios ciudadanos. Junto a ello, se aconseja que de manera trimestral se siga evaluando la evolución de los ingresos y la adopción de nuevas medidas de "eficiencia en el gasto estructural", así como "la utilización de la instrucción de cierre presupuestario en términos de equilibrio financiero para el cierre del ejercicio de 2026".

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