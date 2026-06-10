Cruz Roja lleva mañana el Sorteo de Oro a las calles de A Coruña y estrena el reto “El lingote de oro”

Voluntarios de la Cruz Roja EC

Cruz Roja saldrá este jueves a la calle en A Coruña para acercar a la ciudadanía la actividad que desaroola y pedir su colaboración en el Sorteo de Oro. Así más de un centenar de personas trabajadoras y voluntarias contarán con una veintena de puntos de la ciudad la labor de la Organización e invitarán a quien se acerque a comprar boletos para el sorteo que tendrá lugar el próximo 23 de julio en Granada.

Desde las 10:00 horas y hasta las 13:00 horas, personal y voluntariado de Cruz Roja estarán distribuidos por puntos de la ciudad como los Cantones, las inmediaciones del Mercado de San Agustín y de la Plaza de Lugo, Juan Flórez, la plaza de María Pita, la biblioteca de la Diputación provincial, la plaza de Pontevedra, la Fábrica de Tabacos, el Mercado de Elviña, las inmediaciones del Centro Comercial Cuatro Caminos y la plaza de As Conchiñas.

Reto 'El lingote de oro'

Con el objetivo de añadir un toque de diversión a la venta de boletos para el sorteo más solidario, Cruz Roja ha dado forma en A Coruña a un nuevo reto denominado 'El lingote de oro'. Con una urna de metacrilato que cuenta con el orificio justo para introducir una mano, voluntariado y personal laboral de Cruz Roja retará a quienes compren un boleto a extraer un lingote de oro sin mayor ayuda que la de los cinco dedos de la mano. Quien lo consiga, obtendrá un premio directo, además de poder participar en el sorteo de diferentes vales canjeables en establecimientos comerciales y de hostelería a la ciuadad (como Vazva, Nima, Buen Rollo, Rosmón, Burguer, Prazer, Famacia Tedín, Empanada Viajera, Habaziro, Culuca, Heladería Puerta Real, El Corte Inglés e incluso un abandono para el Recorda Fest) con solo registrar el boleto adquirido a través de un código QR impreso en la propia urna.

El reto podrá estrenarse mañana entre las 10 y las 13 horas en la plaza de Lugo, pero habrá más momentos en las próximas semanas para probar suerte con el lingote a cambio de un boleto: el 18 de junio, de 18 a 21.30 horas, en la plaza de La Urbana; el 2 de julio, entre 11 y 14.30 horas, en la plaza de Lugo; el 10 de julio, entre las17 y las 21 horas, en el Obelisco; y el 16 de julio, entre las 17 y las 21 horas, en la esquina de Calle Real con Riego de Agua.

El sorteo de premios de ‘El lingote de oro’ tendrá lugar el 23 de julio por la mañana y los boletos agraciados podrán conocerse en las redes sociales de Cruz Roja en A Coruña (@cruzrojacoruna en Facebook e Instagram -en cuya bio pueden consultarse las bases legales del mismo-). Ya por la tarde, el mismo 23 de julio, Granada acogerá el tradicional Sorteo de Oro de Cruz Roja Española, que como todos los años podrá seguirse vía streaming en los perfiles de Sorteo de Oro y Cruz Roja Española.

Más de 7 millones de euros en premios

El Sorteo de Oro repartirá 23.400 premios que superarán los 7 millones de euros .

Por tan sólo los 6 € que cuesta un boleto, pueden tocar 3 millones de euros del primer premio; 1 millón de euros del segundo premio; 500.000 euros del tercer premio; 250.000 euros de cada uno de los tres cuartos premios; y 100.000 euros de cada uno de los tres quintos premios.

También tendrán premio todos los números iguales a los anteriores con diferente serie y las 4 últimas cifras de todos los premios. Y como novedad, este año también obtendrán premio de 12€ los boletos cuyas tres últimas cifras coincidan con el primer premio.